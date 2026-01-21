Поможем найти Зеленского: Трамп стал героем мемов из-за заявления в Давосе

Дональд Трамп удивил заявлениями в Давосе

Президент США Дональд Трамп неоднократно становился героем мемов и курьезных ситуаций. Выступая в Давосе, он заявил, что сегодня хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в Швейцарию даже не приехал.

Эти слова вызвали юмористическую реакцию у пользователей соцсетей. "Телеграф" собрал некоторые мемы об этой ситуации.

"Я хочу встретиться сегодня с Зеленским, я считаю, что Путин хочет подписать мирное соглашение, надеюсь Зеленский сейчас в этом зале", — заявил Трамп.

По его словам, Зеленский и Путин сильно ненавидят друг друга. Но Трамп считает, что они находятся на том этапе, когда могут собраться вместе и заключить соглашение.

"У нас не будет Третьей мировой войны. Я думаю, что если бы меня не избрали, война между Россией и Украиной могла бы перерасти в Третью мировую войну. А если они этого не сделают, они дураки. Это касается обоих. И я знаю, что они не глупы — но если они не добьются этого, они глупы", — сказал Трамп.

Дональд Трамп во время выступления в Давосе

Как отреагировали соцсети

Один из пользователей изобразил мультипликационного персонажа похожего на президента США посреди поляны с расставленными в стороны руками.

"Давайте поможем Трампу найти Зеленского в этом зале", — подписал картинку автор.

На другом меме заражен популярный мультперсонаж с узнаваемыми эмоциями шока и смущения на лице.

"Трамп: я сегодня встречусь с Зеленским. Возможно, он даже сидит в этом зале. Зленский в Киеве: (удивлен, — ред.)", — пишет автор мема.

Почему Зеленского нет в Давосе

Как сообщал "Телеграф", президент Владимир Зеленский пропустил Всемирный экономический форум в Давосе. В Швейцарии он должен был встретиться с американским лидером Дональдом Трампом для обсуждения "плана процветания Украины". Запланированное объявление о "плане процветания" на сумму 800 млрд долларов, которое должно было быть согласовано между Украиной, Европой и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, было отложено. Причиной этого стали значительные разногласия между европейскими столицами и Вашингтоном по отношению к Гренландии и организованному Трампом Совету мира для Газы.

Владимир Зеленский

