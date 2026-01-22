Тепло пошло в дома: в Киеве озвучили сроки возвращения отопления

Ситуация постепенно нормализуется

В Киеве продолжается процесс восстановления теплоснабжения в жилых домах после недавних аварий и обстрелов. 22 января, или к утру 23-го, почти все дома будут снова с теплом.

Что нужно знать:

Система отопления полностью работает, сейчас идёт наполнение труб горячей водой

Без тепла оставались около 4 000 домов, но вчера отопление вернули лишь в 227 домов

Ожидается запуск отопления почти во всех домах, кроме 100–150 объектов с серьёзными авариями

Об этом говорится в материале "Телеграф": "Когда в Киеве будут реальные графики отключений? Появился оптимистический прогноз".

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что сейчас происходит наполнение домов теплом.

Это займет весь сегодняшний день, возможно до завтра, но система полностью работает. Отопление вернули, и сейчас идет процесс наполнения и запуска домов отметил он.

Ранее сообщалось, что в столице без тепла оставались около 4 000 домов. После первых включений тепла вчера смогли вернуть отопление лишь в 227 домах. Однако уже сегодня, 22 января, или до завтрашнего утра, практически во все дома вернут тепло.

Из того, что мне известно, сегодня до вечера, максимум до завтрашнего утра, должны быть запущены практически все дома, кроме тех, где есть специальные аварии и сложные ситуации. Таких домов на весь Киев – 100-150 максимум сообщает собеседник.

Часть проблем возникла не только из-за последнего отключения электричества после обстрелов, но и из-за критических порывов труб еще до него.

После последнего обстрела из-за отключения электричества, соответственно, выключилось теплоснабжение. Это спровоцировало некоторые технические проблемы и аварии. С ними работали весь вчерашний день, и, насколько мне известно, удалось разрешить ситуацию. Сейчас идет наполнение системы и домов, это займет сутки-полторы подытожил Харченко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве жители заметили весьма необычное явление — после восстановления отопления из окон многоэтажек повалил пар.