Есть ли у Украины защита от ракеты 9М729, которую все чаще использует Россия

Это оружие было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанным между США и СССР

Для ударов по Украине Россия все чаще использует крылатую ракету 9М729, почти не упоминавшуюся в отчетах до 2025 года. К счастью, украинская ПВО способна их сбивать.

Что нужно знать:

Крылатая ракета 9М729 отличается от "Калибров" и Х-101 только способностью к сухопутному пуску

9М729 имеют возможность маневрировать и лететь на сверхнизких высотах

Однако имеющиеся у украинских военных средства ПВО могут сбивать эту ракету

Об этом "Телеграфу" рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко: Действительно ли ракета 9М729 – новое российское вундерваффе и в чем наибольшая опасность: объяснение эксперта

Ракета 9М729 "Новатор" — характеристики

Он пояснил, что ракеты 9М729 фиксируются средствами противовоздушной обороны и РЛС, равно как и все остальные крылатые дозвуковые ракеты. Кроме того, большинство имеющихся у наших военных средств противовоздушной обороны способны сбивать эти ракеты.

То есть для их сбивания не требуется какая-либо особая система типа Patriot или SAMP/T. Их отлично и NASAMS сбивают. Их можно сбить и другими средствами: малого, среднего радиуса действия, – подчеркнул Коваленко

По словам эксперта, эти новейшие российские ракеты могут перехватить F-16 или МиГ-29, оснащенные ракетами воздух-воздух. Сейчас именно этот способ часто используется для перехвата дозвуковых крылатых ракет, отметил Коваленко.

То есть они в перехвате не сложнее Х-101 или "Калибры". То есть они не так сложны, как баллистика или аэробалистика, – пояснил он

Ракета 9М729 "Новатор"

9М729, как Х-101 и "Калибр", также способны летать на сверхнизкой высоте с огибанием рельефа и маневрированием. Однако это не делает эти ракеты невидимыми для украинских радаров.

На соответствующем этапе их сложнее перехватить, из-за этой сверхнизкой высоты и скорости, теми или иными средствами противовоздушной обороны. К примеру, комплексами малого радиуса действия, но при сопровождении на соответствующих высотах нет никакой проблемы в этом, – резюмировал Коваленко

