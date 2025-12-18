"Новый "Искандер" - какая-то ерунда": эксперты о ракете россиян, что она может и куда долетит (карта)

У военного обозревателя возникают большие сомнения по поводу нового оружия России

Новой дальнобойной ракеты "Искандер", которая якобы может лететь на 1000 километров, вероятно, не существует. Однако в случае, если это не выдумка, то под угрозой оказывается практически весь запад Украины.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказали эксперты.

Фейк или реальность — чем подозрительна новая ракета россиян

Почему +500 км к дальности, это не просто

По словам военного обозревателя Александра Коваленко, ранее о разработке такой российской ракеты он не слышал. Но даже чисто с технической точки зрения такая модификация выглядит крайне малореалистичной.

"Если мы берем стандартный "Искандер-М", то для увеличения дальности его полета необходимо увеличивать вместимость топлива. Это можно сделать путем увеличения размера самой ракеты (чтобы увеличить топливный бак) или жертвуя боевой частью. Однако, если мы говорим о двукратном увеличении дальности, то с учетом структуры самой ракеты 9М723 это сделать без кардинальных изменений в размерах и создания нового топлива — невозможно", — считает Коваленко.

9М723

Россия вряд ли потянет

Коваленко отмечает, что скептицизма по поводу "Искандер 1000" добавляют нынешнее возможности России.

"У них нет сейчас возможности создать топливо, которое бы позволяло лететь ракете в два раза дальше без критических изменений габаритов. Даже если бы они уменьшили количество боевой части в два раза, то такого объема не хватило бы для топлива. Поэтому я скептически отношусь к таким заявлениям", — подытожил он.

Маневры под вопросом

Еще одной заявленной характеристикой якобы новой российской ракеты была способность маневрировать во время полета. У Коваленко есть сомнения и на этот счет.

"Для маневра нужен постоянно работающий двигатель, например, как у крылатых ракет. Крылатые ракеты маневрируют во время всего своего полета, а баллистика использует большую часть своего топлива именно во время стартовой фазы. Ей на маневры просто не хватает остатков топлива. Если она начнет маневрировать, то дальность уменьшится. К тому же как она будет маневрировать, если у неё нет крыльев, как у крылатой ракеты. Такой вид ракет не может маневрировать. Может иметься ввиду небольшое изменение траектории перед заходом на цель для создания трудностей ПВО. Но это не называется маневрированием на протяжении всего полета", — сказал Коваленко.

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляный подтверидл, что по поводу аэробаллистических возможностей "нового Искандера" есть сомнения.

"Относительно аэробалистики есть сомнения — сравнивать эту ракету с Кинжалом не стоит. Х-47М2 "Кинжал" может совершать маневры практически на всей траектории полета, что затрудняет прогнозирование ее движения и перехвата. В отличие от нее баллистические ракеты летят по прогнозируемой дуге и совершают маневры в финальной части полета, когда выходят на цель", — сказал Земляный.

Скорость невозможная

Коваленко говорит, что та скорость, о которой говорят в сети (более 7 тысяч км в час), это аэробаллистическая скорость.

"Это я бы даже сказал гиперзвуковая ракета аэробаллистического типа. Такое нужно запускать с воздушного носителя. Это какая-то ерунда. Нет баллистических ракет, которые могли бы перейти за границы гиперзвука", — отмечает эксперт.

Что будет с точностью такого Искандера

Если же предположить, что ракета реально существует, то её точность, вероятно, окажется, мягко говоря, не выдающейся.

"Обычно, чем больше дальность, тем больше погрешность. Особенно, если мы говорим о российских средствах поражения. Точность будет серьезно меняться в зависимости от того, какое расстояние пролетает такая ракета", — объяснил Коваленко.

Куда долетит такое оружие — какие города в опасности

Коваленко рассказал, что область поражения можно рассчитать следующим образом: отнять от заявленной дальности "буфер безопасности" для установки, длинною 50-100 километров.

"Если, например, такую ракету будут запускать с Беларуси, то это "привет" Ужгороду, Ивано-Франковску, Черновцам и так далее", — подсчитал военный обозреватель.

Однако, отмечает Земляный, сейчас и так вся территория Украины находится под угрозой российского ракетного вооружения – здесь нет исключений. Появление или более активное использование подобной ракеты не слишком изменяет риск ударов по отдаленным регионам страны.

"Если скорость этой ракеты аналогична базовой баллистической 9М723 из комплекса "Искандер-М", то в зависимости от места пуска (дальности полета) время подлета может составлять от 5 до 10 минут. Если 1 тыс. км — это предельная дальность, то фактическая дистанция поражения будет несколько меньше. Размещение комплексов "Искандер" и ракет с дальностью 1000 км на территории Беларуси может иметь место, однако скорее с целью запугивания и "бряцания" оружием перед Европой. Такой дальности дос", — считает Земляный.

Заявленная область поражения Искандер-1000

Заявленная область поражения Искандер-1000

Сколько таких ракет может быть у Кремля

Точной информации, отмечает Земляный, нет. Известно лишь, что Кремль собирался изготовить 18 новых дальнобойных комплексов до конца 2025 года.

Чем сбивать баллистику

По словам Коваленко, сбивать классические баллистические ракеты, из систем которые есть у нас в наличии, могут только SAMP-T или Patriot. Если же такую ракету перепутали с крылатой, например с очередной модификацией 9М729, то такой тип ракет может сбивать и С-300, и IRIS-T, и другие установки.

Подтверждает вывод Коваленко и Земляный.

"Фактически единственным средством, которое может уничтожить такую ​​ракету, является зенитно-ракетный комплекс Patriot PAC-3", — отметил он.

9М729

В чем сложность

"В отличие от носителей "Кинжалов", которые фиксируют во время их взлета, установку с баллистикой можно засечь только во время пуска. Поэтому сухопутную установку очень сложно фиксировать", — добавил Коваленко.

К тому же, добавляет Земляный, Украина продолжает сталкиваться с ограниченным количеством ракет-перехватчиков к Patriot. Речь даже не о нежелании партнеров передавать эти ракеты, а об ограниченных (по сути искусственных) темпах их производства.

Более того, в сети пишут, что ракета может обладать новой системой управления и быть устойчивой к средствам РЭБ. Это на время может снизить эффективность украинского ПВО, однако эта информация пока не подтверждена. Поэтому говорить о точности, как и об основных рисках от ракеты, пока рано.

Кто рассказал о новой угрозе

О фиксации якобы первого пуска "Искандер-М" на расстояние около 800 км пишет военный обозреватель Роман Бочкала. Он отмечает — в таком случае "окно" для реакции противовоздушной обороны уменьшается до нескольких минут. Дескать, россияне сделали из оружия тактического уровня почти стратегическое. В стандартной ракете увеличили количество топлива и мощность двигателя, чтобы она летела гораздо дальше — до 900-1000 км и более. По скорости она приближается к "Кинжалу", при этом маневрирует во время полета, а на финальном этапе она падает почти вертикально, под углом до 90 градусов, что еще больше усложняет работу ПВО.

Заявленные характеристики Искандер-1000

Вывод

У военного обозревателя возникают большие сомнения по поводу информации, которую публикуют в сети о якобы новом "Искандере".

"Скорее это попытка похайпить на теме ракетной угрозы для Украины, по типу "1000 шахедов каждую ночь". Мы уже это слышали на протяжении всего 2025 года. Вы видели хотя бы одну ночь с 1000 шахедов? Даже с шахедами и дронами приманками. Нет. Такого не было. Тот, кто понимает в ракетных системах хотя бы базово, тот должен понимать, что повышение дальности полета в два раза нужно увеличивать либо увеличивать топливный бак либо найти новый вид топлива. У России сегодня просто нет таких возможностей по созданию такого топлива. Я не верю, что эта ракета существует", — резюмировал Коваленко.

Напомним, ранее мы писали о том, почему ЗРК выпускают сразу две ракеты.