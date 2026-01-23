Чи має Україна захист від ракети 9М729, яку все частіше використовує Росія

Ця зброя була заборонена Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, що був підписаний між США та СРСР

Для ударів по Україні Росія все частіше використовує крилату ракету 9М729, яка майже не згадувалась у звітах до 2025 року. На щастя, українська ППО здатна їх збивати.

Що треба знати:

Крилата ракета 9М729 відрізняється від "Калібрів" та Х-101 лише здатністю до сухопутного пуску

9М729 мають можливість маневрувати та летіти на наднизьких висотах

Проте наявні у українських військових засоби ППО можуть збивати цю ракету

Про це "Телеграфу" розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко: Чи дійсно ракета 9М729 – нове російське вундерваффе та в чому найбільша небезпека: пояснення експерта

Ракета 9М729 "Новатор" - характеристики

Він пояснив, що ракети 9М729 фіксуються засобами протиповітряної оборони та РЛС, так само як і усі інші крилаті дозвукові ракети. Крім того, більшість наявних у наших військових засобів протиповітряної оборони, здатні збивати ці ракети.

Тобто для їх збиття не потрібна якась особлива система, типу Patriot або SAMP/T. Їх чудово і NASAMS збивають. Їх можна збити і іншими засобами: малого, середнього радіусу дії, – наголосив Коваленко

За словами експерта, ці новітні російські ракети можуть перехопити F-16 або МіГ-29, оснащені ракетами повітря-повітря. Зараз саме цей спосіб часто використовують для перехоплення дозвукових крилатих ракет, зазначив Коваленко.

Тобто вони в перехопленні не складніші, аніж Х-101 чи "Калібри". Тобто вони не такі складні, як балістика чи аеробалістика, – пояснив він

Ракета 9М729 "Новатор"

9М729, як Х-101 та "Калібр", також здатні літати на наднизькій висоті з огинанням рельєфу та маневруванням. Однак це не робить ці ракети невидимими для українських радарів.

На відповідному етапі їх складніше перехопити, через цю наднизьку висоту і швидкість, тими чи іншими засобами протиповітряної оборони. Наприклад, комплексами малого радіусу дії, але при супроводженні на відповідних висотах нема ніякої проблеми в цьому, – резюмував Коваленко

Як писав "Телеграф", раніше експерти обговорили нову далекобійну ракету "Іскандер", яка нібито може летіти на 1000 кілометрів. На їхню думку, її, ймовірно, не існує. Однак якщо це не вигадка, то під загрозою опиняється практично весь захід України.