Огромная "дура" долетит до Ужгорода и Львова: что известно о ракете 9М729, которую используют россияне

Путин скрывал это запрещенное оружие от американцев

Россияне возобновили боевое применение по территории Украины крылатой ракеты 9М729. В настоящее время вокруг Украины сосредоточены 24 самоходных пусковых установки ракетного комплекса Искандер-М1, с суммарным залпом — 96 крылатых ракет повышенной дальности 9М729.

Об этом сообщает военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал "єРадар". "Телеграф" решил рассказать об этой огромной ракете.

Ракеты 9М729 были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанным между США и СССР в декабре 1987 года. Именно из-за этого оружия США вышли из ядерного договора в 2019 году во время первого срока президентства Дональда Трампа.

Что известно о ракете 9М729

Крылатая ракета средней дальности 9М729 (по классификации НАТО — SSC-8) может быть носителем ядерной или обычной боеголовки. По большому счету это тот же "Калибр", но наземный.

Диаметр корпуса составляет более полуметра, а длина ракеты 9М729 оценивается примерно в 7,8 метра, хотя в некоторых источниках указывается диапазон 6-8 метров.

Крылатая ракета 9М729, инфографика

Считается, что разработка ракеты 9М729 началась в РФ в середине 2000-х годов НПО "Новатор", откуда и разговорное название. Ее первый испытательный пуск состоялся в 2008 году на полигоне Капустин Яр.

Впервые применение этой ракеты по территории Украины произошло в далеком 2022 году, но после нескольких неудачных пусков, которые привели к выведению из строя нескольких пусковых установок, враг отправил проект на доработку.

Стоит отметить, что экспериментальный ракетный комплекс "Искандер-М1" в отличие от обычного ОТРК "Искандер" имеет четыре пусковых контейнера, которые установлены на самоходную установку.

Пусковая установка "Искандер М"

Также известно, что пусковая установка с шестью ТПК для ракет находится на базе МАЗ-543.

В опасности вся Украина

Примечательно, что по данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), "Новатор" имеет радиус действия до 2500 км. Большинство источников утверждают, что ракета имеет фактическую дальность 2350 км и уменьшенную дальность 2000 км при оснащении боеголовкой 500-кг. В то же время сами россияне заявляли о дальности менее 500 км — их ложь была вызвана нарушением договора РСМД.

Вместе с тем в "єРдаре" заявляют о повышенной дальности полета новой крылатой ракеты 9М729 в 1500 км из ракетного комплекса "Искандер-М1". Это гораздо меньше данных американских специалистов, но все равно достаточно, чтобы попасть по любому городу Украины.

Крылатая ракета 9М729

"Фактически, борта стратегической авиации теперь можно не задействовать, поскольку, при пуске именно этих крылатых ракет, угроза будет актуальна для всей Украины, включая Львов и Ужгород, потому что расстояние от условного Курска до Львова по прямой составляет всего 870 км", — пишет "єРадар".

После доработки россияне снова начали использовать 9М729 с августа 2025 года. Одна из ракет 5 октября пролетела более 1200 км, прежде чем поразить цель — жилой дом в селе Лапаевка на Львовщине. Тогда погибли пять человек. Журналисты Reuters просмотрели снимки обломков, где на фрагментах корпуса были отчетливо видны маркировка "9M729".

Разрушения в результате прилета ракеты "Новатор" на Львовщине

Ранее эксперты обсудили новую дальнобойную ракету "Искандер", которая, якобы, может лететь на 1000 километров. По их мнению, ее, вероятно, не существует. Однако если это не вымысел, то под угрозой оказывается практически весь запад Украины.