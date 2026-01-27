До 4 очередей одновременно. Какие графики отключений запланированы на 27 января

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Во вторник, 27 января, в течение всего дня в стране будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"

Киев

Действуют экстренные отключения. Энергетики работают без перерывов 24/7, чтобы обеспечить киевлян светом с ориентировочной периодичностью: около 3 часов со светом и 10 часов без. Однако ситуация не равномерна и может изменяться в течение дня. Дать точный график пока невозможно

Киевская область

Графики отключений в Киевской области 27 января

Харьковская область

80% Харькова и области без электричества в результате комбинированного удара, заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 27 января

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 27 января

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 27 января

Запорожская область

Графики отключений в Запорожской области 27 января

Кировоградская область

Графики отключений в Кировоградской области 27 января

Николаевская область

Графики отключений в Николаевской области 27 января

Черкасская область

Графики отключений в Черкасской области 27 января

Черновицкая область

Графики отключений в Черновицкой области 27 января

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 27 января

Волынская область

Графики отключений в Волынской области 27 января

Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 27 января

Львовская область

Графики отключений во Львовской области 27 января

Ивано-Франковская область

Графики отключений в Ивано-Франковской области 27 января

Тернопольская область

Графики отключений в Тернопольской области 27 января

Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 27 января

Ровенская область

Графики отключений в Ровенской области 27 января

Закарпатская область

Графики отключений в Закарпатской области 27 января

Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 27 января

Одесская область

Графики отключений в Одесской области 27 января

Напомним, Станислав Игнатьев, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего, рассказал "Телеграфу", что отключение света может сохраниться даже летом.