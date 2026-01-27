До 4 очередей одновременно. Какие графики отключений запланированы на 27 января
-
-
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Во вторник, 27 января, в течение всего дня в стране будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Киев
Действуют экстренные отключения. Энергетики работают без перерывов 24/7, чтобы обеспечить киевлян светом с ориентировочной периодичностью: около 3 часов со светом и 10 часов без. Однако ситуация не равномерна и может изменяться в течение дня. Дать точный график пока невозможно
Киевская область
Харьковская область
80% Харькова и области без электричества в результате комбинированного удара, заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов
Житомирская область
Сумская область
Полтавская область
Запорожская область
Кировоградская область
Николаевская область
Черкасская область
Черновицкая область
Черниговская область
Волынская область
Винницкая область
Львовская область
Ивано-Франковская область
Тернопольская область
Хмельницкая область
Ровенская область
Закарпатская область
Днепропетровская область
Одесская область
Напомним, Станислав Игнатьев, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего, рассказал "Телеграфу", что отключение света может сохраниться даже летом.