До 4 черг одночасно. Які графіки відключень заплановані на 27 січнія

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у вівторок, 27 січня, протягом усього дня в країні будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Діють екстрені відключення. Енергетики працюють без перерв 24/7, щоб забезпечити киян світлом з орієнтовною періодичністю: близько 3 годин зі світлом та 10 годин без. Однак ситуація не рівномірна і може змінюватись протягом дня. Дати точний графік поки що неможливо.

Київська область

Графіки відключень у Київській області 27 січня

Харківська область

80% Харкова та області без електрики внаслідок комбінованого удару, заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 27 січня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 27 січня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 27 січня

Запорізька область

Графіки відключень у Запорізькій області 27 січня

Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 27 січня

Миколаївська область

Графіки відключень у Миколаївській області 27 січня

Черкаська область

Графіки відключень у Черкаській області 27 січня

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 27 січня

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 27 січня

Волинська область

Графіки відключень у Волинській області 27 січня

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 27 січня

Львівська область

Графіки відключень у Львівській області 27 січня

Івано-Франківська область

Графіки відключень в Івано-Франківській області 27 січня

Тернопільська область

Графіки відключень у Тернопільській області 27 січня

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 27 січня

Рівненська область

Графіки відключень у Рівненській області 27 січня

Закарпатська область

Графіки відключень у Закарпатській області 27 січня

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 27 січня

Одеська область

Графіки відключень в Одеській області 27 січня

Нагадаємо, Станіслав Ігнатьєв, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього, розповів "Телеграфу", що відключення світла можуть зберегтись навіть влітку.