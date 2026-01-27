До 4 черг одночасно. Які графіки відключень заплановані на 27 січнія
-
-
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у вівторок, 27 січня, протягом усього дня в країні будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Діють екстрені відключення. Енергетики працюють без перерв 24/7, щоб забезпечити киян світлом з орієнтовною періодичністю: близько 3 годин зі світлом та 10 годин без. Однак ситуація не рівномірна і може змінюватись протягом дня. Дати точний графік поки що неможливо.
Київська область
Харківська область
80% Харкова та області без електрики внаслідок комбінованого удару, заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Житомирська область
Сумська область
Полтавська область
Запорізька область
Кіровоградська область
Миколаївська область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
Волинська область
Вінницька область
Львівська область
Івано-Франківська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Рівненська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Одеська область
Нагадаємо, Станіслав Ігнатьєв, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього, розповів "Телеграфу", що відключення світла можуть зберегтись навіть влітку.