Можно утонуть, переходя дорогу: что происходит в Одессе после ливней (фото, видео)
-
-
Обильные осадки в Одессе вызвали настоящее наводнение
Одессу продолжает затапливать. В городе за один день выпала 1,5-месячная норма осадков. Полностью остановлен электротранспорт, а также введены ограничения для легковушек.
Что нужно знать:
- В Одессе выпала 1,5-месячная норма осадков
- Полностью остановлены трамваи и троллейбусы, ограничено движение легкового транспорта
- Дождь прекратится лишь завтра к середине дня, прогнозируют синоптики
Об этом пишет мэр Одессы Геннадий Труханов. Может появиться необходимость в открытии пунктов несокрушимости.
"Вместе с коммунальщиками работают добровольцы гражданской защиты и спасатели ГСЧС. Они откачивают воду из подвалов, помогают эвакуировать транспорт из зон подтопления, следят за критической инфраструктурой", – говорится в публикации.
Весь общественный электротранспорт остановил свою работу в 17:30 из-за непогоды. В зонах подтоплений ограничено движение легкового транспорта. В мэрии заявили, что если ситуация ухудшится, могут оперативно открыть пункты несокрушимости.
Тем временем в местных Telegram-каналах распространили видео с плывущим по городу киоском по продаже шаурмы.
Из других кадров следует, что сегодня одесситы реально рискуют утонуть переходя улицу. Прохожие не бросают людей в беде, помогая выбраться из водной ловушки.
В горсовете обновили список улиц в Одессе, где пока нет движения для транспорта или он затруднен из-за непогоды по состоянию на 19:20:
- Химически
- Промышленная
- Ширяевский пер.
- Щеголева
- Церковная
- Балковская
- Ат Главного / Плигуна
- Черноморского казачества / Газовый
- Среднефонтанская
- Французский бульвар
- Небесной Сотни
- Князя Ярослава Мудрого
- Семьи Глодан
- Чикаленко
- Варненская
- Приморская / Газовая
- Среднефонтанская площадь
- Космонавтов / Инглезе
- Фонтанская дорога (5 ст.)
- Люстдорфская/Бреуса
- Люстдорфская дорога (от 3 в. до пл. Толбухина в направлении Небесной Сотни)
Погода в Одессе
Между тем прогноз погоды в Одессе не радует. Так, синоптики обещают усиление осадков после 21:00. Дождь только начнет стихать завтра в 9:00, а окончательно прекратиться должен к середине дня.
Тем временем в городе объявили красный уровень опасности, в среду, 1 октября, школы перейдут на дистанционное обучение. Такое решение принято из-за необходимости устранения последствий непогоды: в части школ зафиксировано подтопление классов, групп и укрытий.
