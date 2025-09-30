Можно утонуть, переходя дорогу: что происходит в Одессе после ливней (фото, видео)

Обильные осадки в Одессе вызвали настоящее наводнение

Одессу продолжает затапливать. В городе за один день выпала 1,5-месячная норма осадков. Полностью остановлен электротранспорт, а также введены ограничения для легковушек.

Что нужно знать:

В Одессе выпала 1,5-месячная норма осадков

Полностью остановлены трамваи и троллейбусы, ограничено движение легкового транспорта

Дождь прекратится лишь завтра к середине дня, прогнозируют синоптики

Об этом пишет мэр Одессы Геннадий Труханов. Может появиться необходимость в открытии пунктов несокрушимости.

"Вместе с коммунальщиками работают добровольцы гражданской защиты и спасатели ГСЧС. Они откачивают воду из подвалов, помогают эвакуировать транспорт из зон подтопления, следят за критической инфраструктурой", – говорится в публикации.

Весь общественный электротранспорт остановил свою работу в 17:30 из-за непогоды. В зонах подтоплений ограничено движение легкового транспорта. В мэрии заявили, что если ситуация ухудшится, могут оперативно открыть пункты несокрушимости.

Тем временем в местных Telegram-каналах распространили видео с плывущим по городу киоском по продаже шаурмы.

Из других кадров следует, что сегодня одесситы реально рискуют утонуть переходя улицу. Прохожие не бросают людей в беде, помогая выбраться из водной ловушки.

В горсовете обновили список улиц в Одессе, где пока нет движения для транспорта или он затруднен из-за непогоды по состоянию на 19:20:

Химически

Промышленная

Ширяевский пер.

Щеголева

Церковная

Балковская

Ат Главного / Плигуна

Черноморского казачества / Газовый

Среднефонтанская

Французский бульвар

Небесной Сотни

Князя Ярослава Мудрого

Семьи Глодан

Чикаленко

Варненская

Приморская / Газовая

Среднефонтанская площадь

Космонавтов / Инглезе

Фонтанская дорога (5 ст.)

Люстдорфская/Бреуса

Люстдорфская дорога (от 3 в. до пл. Толбухина в направлении Небесной Сотни)

Погода в Одессе

Между тем прогноз погоды в Одессе не радует. Так, синоптики обещают усиление осадков после 21:00. Дождь только начнет стихать завтра в 9:00, а окончательно прекратиться должен к середине дня.

Где будет идти дождь 1 октября

Тем временем в городе объявили красный уровень опасности, в среду, 1 октября, школы перейдут на дистанционное обучение. Такое решение принято из-за необходимости устранения последствий непогоды: в части школ зафиксировано подтопление классов, групп и укрытий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Карпатах уже выпал первый снег.