Будем ходить в футболках и выращивать бананы? Эксперт об аномально теплых зимах в Украине
Зимы в Украине тают на глазах
Метеорологическая зима в Украине до сих пор не наступила. И к таким теплым зимам следует привыкать.
Что нужно знать:
- Ученые прогнозируют: средняя температура будет на 1–2°C выше нормы
- Морозы до -10…-15°C возможны, но кратковременные
- Теплые зимы – тенденция последних десятилетий: средние показатели выросли примерно на 1,5°C
Об этом "Телеграфу" рассказала председатель правления Гринпис в Украине Евгения Засядько.
"Зима у нас все равно будет оставаться, но она будет мягче", — отмечает она, поэтому ждать возможности лакомиться украинскими бананами или ходить в футболках не советует.
Эколог также напоминает — по мнению ученых, в Украине будет как минимум несколько недель холодов зимой. Температура опуститься до -10, -15 градусов по Цельсию. По осадкам ситуация также меняется: "Мы уже сейчас видим, что у нас зимы почти бесснежные в городах".
Украина входит в теплую зиму
О продолжающейся тенденции более теплых зим в Украине рассказывала "Телеграфу" и заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух. Она сообщила, что ученые ожидают еще более теплую зиму в этом году — среднесезонная температура воздуха "ожидается на 1-2 °C выше климатической нормы".
Холоднее всего зимой будет на северо-востоке, востоке и в высокогорье Карпат — средняя температура -4…-5°C, говорит Балабух, тогда как теплыми будут юг, Закарпатье, юг Кировоградщины и Днепропетровщины, где будет преобладать плюсовая температура.
Несмотря на то, что зима будет теплее нормы, морозы и снегопады все равно будут фиксироваться, хотя кратковременные. Вероятность сильной стужи — менее 10%.
Теплая зима – новая реальность
Теплые зимы – украинская тенденция последних десятилетий. Глобальные изменения климата привели к тому, что зимы в Украине в среднем стали почти на 1,5 градуса теплее, чем 40-60 лет назад. Морозы по 35-40 градусов не фиксировали уже давно, а 20-градусные воспринимаются как сильные. Помимо повышения температуры сокращается также и сама продолжительность зимы. Интересно посмотреть, как менялась погода почти за 100 лет на Новый год.
