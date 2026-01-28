Часть Кривого Рога без тепла после удара баллистикой. Графики отключения света на 28 января

Существенно поврежден инфраструктурный объект

В ночь на среду, 28 января, Россия ударила баллистикой по объекту инфраструктуры в Кривом Роге, ранены два человека. В результате атаки возникли перебои с отоплением и водоснабжением.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Графики отключения света в Днепропетровской области, частью которой является Кривой Рог, опубликовал ДТЭК. Следует отметить, что с утра в части регионов Украины применяют аварийные отключения электроснабжения.

График отключения света в Кривом Роге 28.01.2025

График отключения света в Кривом Роге 28.01.2025

Вилкул подчеркнул, что после ночного удара ситуация в городе сложная, но контролируемая. Объект гражданской инфраструктуры получил серьезные повреждения.

Из-за вражеского ракетного удара произошло аварийное отключение нескольких больших котельных и вследствие гидроудара несколько больших порывов на магистралях. По состоянию на утро без отопления около 700 домов. Специалисты работают над возобновлением теплоснабжения.

В Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают Александр Вилкул

Как сообщал "Телеграф", днем 22 января Россия ударила ракетой по Кривому Рогу. В результате попадания был частично разрушен 16-этажный жилой дом.