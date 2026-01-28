Частина Кривого Рогу без тепла після удару балістикою. Графіки відключення світла на 28 січня

Суттєво пошкоджений інфраструктурний об'єкт

У ніч на середу, 28 січня, Росія вдарила балістикою по об'єкту інфраструктури у Кривому Розі, поранено двоє людей. В результаті атаки виникли перебої з опаленням та водопостачанням.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Графіки відключення світла у Дніпропетровській області, частиною якої є Кривий Ріг, опублікував ДТЕК. Варто зазначити, що зранку у частині регіонів України застосовують аварійні відключення електропостачання.

Графік відключення світла у Кривому Розі 28.01.2025

Вілкул наголосив, що після нічного удару ситуація в місті складна, але контрольована. Об'єкт цивільної інфраструктури отримав значні пошкодження.

Через ворожий ракетний удар сталося аварійне відключення кількох великих котелень та внаслідок гідроудару — кілька великих поривів на магістралях. Станом на ранок без опалення близько 700 будинків. Фахівці працюють над відновленням теплопостачання.

У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи — працюють Олександр Вілкул

Як повідомляв "Телеграф", вдень 22 січня Росія вдарила ракетою по Кривому Рогу. Внаслідок влучання було частково зруйновано 16-поверховий житловий будинок.