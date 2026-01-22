"У вас тазики есть": Ким Чен Ын пришел в женскую сауну и стал героем мемов (фото)

Он инициировал превращение этого места в оздоровительный центр ещё в далеком 2018 году

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын лично прибыл на церемонию открытия нового крупнейшего оздоровительного курортного комплекса с горячими источниками в районе Онпхо (провинция Хамгён‑пукто). Что примечательно, он вошел как в женский, так и в мужской отделы.

Что нужно знать:

Лидер КНДР шагал по парильням в пальто и общался с гражданами

Ким Чен Ын заявил, что испытывает "гордость за то, что сделал еще одно полезное дело"

Чиновники, сопровождавшие лидера, также проверяли эффективность и комфорт парильных зон

Об этом пишет EADaily. Ким Чен Ын заходил в помещения в пальто и вёл беседы с присутствующими гражданами, а сопровождающие чиновники также посещали парильные зоны.

Кым Чен Ын в женской бане

Кым Чен Ын в мужской бане

Он поручал переделать это место в комплексный культурно-развлекательный и лечебный центр еще в июле 2018 года. Однако только спустя восемь лет из этой затеи что-то вышло. Сам Ким Чен Ын заявил, что испытывает "гордость за то, что сделал еще одно полезное дело".

Тем не менее, курьёзный характер события уже привлёк СМИ и пользователей соцсетей. "Телеграф" в свою очередь создал подборку мемов по этой ситуации.

Мем "Когда закинул варить пельмени и стоишь, ждешь" — идеально отражает выражение лица главы КНДР в парной.

Кым Чен Ын в бане. Мем "Телеграф"

Не обошлось и без популярного мема "свинья в джакузи", который сам по себе часто означает равнодушное и безразличное отношение к какой-либо информации.

Кым Чен Ын в бане. Мем "Телеграф"

Еще один из мемов связан с нашумевшей песней украинской певицы Тины Кароль, в которой есть строчки "У нас нема тепла, та в нас є добро".

Кым Чен Ын в бане. Мем "Телеграф"

Другие мемы от "Телеграфа":

Кым Чен Ын в бане. Мем "Телеграф"

Кым Чен Ын в бане. Мем "Телеграф"

Кым Чен Ын в бане. Мем "Телеграф"

Кым Чен Ын в бане. Мем "Телеграф"

