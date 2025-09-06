С Днем внучат 2025: милые открытки и поздравления в красивых стихах

7 сентября поздравьте своих внуков и внучек с трогательным семейным праздником

В это воскресенье, согласно календарю на сентябрь 2025 года, отмечается уютный семейный праздник — День внучат (Grandchildren's Day). Он был учрежден в Нидерландах и празднуется там уже несколько десятилетий. Со временем он стал популярным во многих странах, в том числе и в Украине.

День внучат – теплый семейный праздник, отмечающий важность отношений между бабушками, дедушками и их внуками. Старшее поколение принимает активное участие в воспитании младших, а связь детей с бабушками и дедушками порой оказывается даже крепче, чем с родителями.

7 сентября бабушки и дедушки с радостью встречают своих внуков, преподносят им подарки и желают долгой, счастливой жизни, полной радости и удачи. День внучат — замечательный повод собраться всей семьей, поделиться историями и порадовать друг друга вкусной выпечкой и ароматным чаем.

"Телеграф" предлагает подборку красивых открыток и стихов к Дню внучат 2025. Выберите понравившуюся, сохраните на свое устройство и отправьте родным через мессенджеры или поделитесь в социальных сетях.

Мой хороший ребеночек,

Любимец ты мой из пеленочек,

Поздравлю тебя, ангелочек,

Мой самый любимый цветочек!

Радуй, дитя, семью всю,

Любую отправим беду,

Ребенок, чтоб был ты смышленым,

И в жизнь чтобы был ты влюбленным,

Здоровеньким расти,

И никогда ты не грусти!

Сегодня дедушка и бабушка спешат

Поздравить своих родненьких внучат.

Подарки Вам купили мы, конфеты,

Чтобы довольными были все дети.

Купили мы тебе игрушки,

Уже совсем не погремушки.

Пусть будут интересными тебе

В твоей задуманной игре.

Принимай от деда с бабой поздравок,

И будь счастливеньким, наш ангелок.

Я очень долго ждала внуков,

Хотела взять я их на руки.

Обнять, прижать, поцеловать,

И долго их не отпускать.

Теперь моя мечта сбылась.

И в роль я бабушки вжилась.

И шлю тебе, мой ангелок,

Свой самый лучший поздравок.

А вместе с ним подарки тоже,

Что на другие непохожи.

Играй ты с ними, веселись,

Но только никогда не злись.

