С Днем внучат 2025: милые открытки и поздравления в красивых стихах
-
-
7 сентября поздравьте своих внуков и внучек с трогательным семейным праздником
В это воскресенье, согласно календарю на сентябрь 2025 года, отмечается уютный семейный праздник — День внучат (Grandchildren's Day). Он был учрежден в Нидерландах и празднуется там уже несколько десятилетий. Со временем он стал популярным во многих странах, в том числе и в Украине.
День внучат – теплый семейный праздник, отмечающий важность отношений между бабушками, дедушками и их внуками. Старшее поколение принимает активное участие в воспитании младших, а связь детей с бабушками и дедушками порой оказывается даже крепче, чем с родителями.
7 сентября бабушки и дедушки с радостью встречают своих внуков, преподносят им подарки и желают долгой, счастливой жизни, полной радости и удачи. День внучат — замечательный повод собраться всей семьей, поделиться историями и порадовать друг друга вкусной выпечкой и ароматным чаем.
"Телеграф" предлагает подборку красивых открыток и стихов к Дню внучат 2025. Выберите понравившуюся, сохраните на свое устройство и отправьте родным через мессенджеры или поделитесь в социальных сетях.
Мой хороший ребеночек,
Любимец ты мой из пеленочек,
Поздравлю тебя, ангелочек,
Мой самый любимый цветочек!
Радуй, дитя, семью всю,
Любую отправим беду,
Ребенок, чтоб был ты смышленым,
И в жизнь чтобы был ты влюбленным,
Здоровеньким расти,
И никогда ты не грусти!
Сегодня дедушка и бабушка спешат
Поздравить своих родненьких внучат.
Подарки Вам купили мы, конфеты,
Чтобы довольными были все дети.
Купили мы тебе игрушки,
Уже совсем не погремушки.
Пусть будут интересными тебе
В твоей задуманной игре.
Принимай от деда с бабой поздравок,
И будь счастливеньким, наш ангелок.
Я очень долго ждала внуков,
Хотела взять я их на руки.
Обнять, прижать, поцеловать,
И долго их не отпускать.
Теперь моя мечта сбылась.
И в роль я бабушки вжилась.
И шлю тебе, мой ангелок,
Свой самый лучший поздравок.
А вместе с ним подарки тоже,
Что на другие непохожи.
Играй ты с ними, веселись,
Но только никогда не злись.
