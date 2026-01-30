Ребусы из мобильных приложений: новый забавный тренд захватил Threads (фото)

Сотни таких постов уже заполонили соцсеть

Пользователи соцсети Threads начали новый креативный тренд — составлять слова, используя буквы с иконок приложений на смартфоне. Популярные украинские компании тоже решили не стоять в стороне и придумали свои креативные варианты.

Что нужно знать:

YASNO, Ощадбанк, Uklon, Rozetka присоединились к тренду и создали свои слова

В соцсети Threads все больше людей с каждым днем подхватывают эту идею

Некоторые составляют целые предложения из первых букв иконок

Такой формат публикаций привлекает внимание за счёт визуальной игры и юмора, а также даёт возможность проявить креативность без текста. В этом материале "Телеграф" собрал самые яркие и смешные результаты, которыми украинцы поделились в соцсетях.

Так, например, украинский бренд YASNO, который является поставщиком электроэнергии, показал, как из иконок "Нова пошта", "EasyWay", "McDonald’s" и "App Store" можно собрать слово "Нема" (на укр.).

Слово "нема". Скриншот: Threads

Присоединился к тренду и "Ощадбанк", создав из иконок слово "Гросі (гроши). — на укр.), перед этим добавив "Нам всім потрібні…".

Слово "гросі". Скриншот: Threads

Сервис такси Uklon составил слово "Масіна (машина)" из первых букв на иконках "McDonald’s", "App Store", "Sinsay", "Netfiх", "Threads".

Слово "Масіна". Скриншот: Threads

Укргидрометцпентр составил ответ на вопрос, какой будет погода. Из иконок получилось слово "дубак".

Слово "дубак". Скриншот: Threads

"Розетка" также решила актуально подшутить в гололед на улице.

Слово "С*акопад". Скриншот: Threads

Пользователи Threads активно делятся своими вариантами и уже создают целые "словесные истории" с помощью иконок приложений.

Однак из пользовательниц проявила креативность и собрала предложение из 24 иконок: "Втоплюся у річці глибокій". К слову, такие слова звучат в песне украинского исполнителя Андрея Миколайчука "Піду втоплюся".

Фраза "Втоплюся у річці глибокій". Скриншот: Threads

Также оригинально получилась фраза "Зара буде".

Фраза "Зара буде". Скриншот: Threads

С помощью всего четырех иконок можно сложить слово "Комедия".

Слово "Комедия". Скриншот: Threads

Одна из пользовательниц сетти придумала, как сотавить фразу "Надія є".

Фраза "Надія є". Скриншот: Threads

Также на просторах "Тредс" встретилась надпись из иконок, которая, по мнению автора, отражает вопрос любого интроверта.

Фраза "а тебе *бе?". Скриншот: Threads

Используя иконки "Netfliх", "EasyWay", "Viber" и "Temu" пользователь составил "Не в тему".

Фраза "Не в тему". Скриншот: Threads

Пользователи уже буквально создают мемы под каждую ситуацию.

Слово "секс". Скриншот: Threads

Еще один вариант к слову "піду…" придумала пользовательница Николетта. Из четырех иконок получилось шуточное слово " мекну".

Слово "мекну". Скриншот: Threads

Один из пользователей составил слово "кохфе" — так на суржике шуточно называют кофе.

Слово "кохве". Скриншот: Threads

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, украинцы создают мемы о первом месяце 2026 года.