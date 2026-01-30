Ребусы из мобильных приложений: новый забавный тренд захватил Threads (фото)
Сотни таких постов уже заполонили соцсеть
Пользователи соцсети Threads начали новый креативный тренд — составлять слова, используя буквы с иконок приложений на смартфоне. Популярные украинские компании тоже решили не стоять в стороне и придумали свои креативные варианты.
Такой формат публикаций привлекает внимание за счёт визуальной игры и юмора, а также даёт возможность проявить креативность без текста. В этом материале "Телеграф" собрал самые яркие и смешные результаты, которыми украинцы поделились в соцсетях.
Так, например, украинский бренд YASNO, который является поставщиком электроэнергии, показал, как из иконок "Нова пошта", "EasyWay", "McDonald’s" и "App Store" можно собрать слово "Нема" (на укр.).
Присоединился к тренду и "Ощадбанк", создав из иконок слово "Гросі (гроши). — на укр.), перед этим добавив "Нам всім потрібні…".
Сервис такси Uklon составил слово "Масіна (машина)" из первых букв на иконках "McDonald’s", "App Store", "Sinsay", "Netfiх", "Threads".
Укргидрометцпентр составил ответ на вопрос, какой будет погода. Из иконок получилось слово "дубак".
"Розетка" также решила актуально подшутить в гололед на улице.
Пользователи Threads активно делятся своими вариантами и уже создают целые "словесные истории" с помощью иконок приложений.
Однак из пользовательниц проявила креативность и собрала предложение из 24 иконок: "Втоплюся у річці глибокій". К слову, такие слова звучат в песне украинского исполнителя Андрея Миколайчука "Піду втоплюся".
Также оригинально получилась фраза "Зара буде".
С помощью всего четырех иконок можно сложить слово "Комедия".
Одна из пользовательниц сетти придумала, как сотавить фразу "Надія є".
Также на просторах "Тредс" встретилась надпись из иконок, которая, по мнению автора, отражает вопрос любого интроверта.
Используя иконки "Netfliх", "EasyWay", "Viber" и "Temu" пользователь составил "Не в тему".
Пользователи уже буквально создают мемы под каждую ситуацию.
Еще один вариант к слову "піду…" придумала пользовательница Николетта. Из четырех иконок получилось шуточное слово " мекну".
Один из пользователей составил слово "кохфе" — так на суржике шуточно называют кофе.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, украинцы создают мемы о первом месяце 2026 года.