Смотри, артснаряд убегает: Ким Чен Ын испытал новое оружие и стал героем мемов (фото)

Глава Северной Кореи на испытания оружия приехал с несовершеннолетней дочерью

Руководитель КНДР Ким Чен Ын, который не раз уже становился героем мемов, лично проконтролировал испытательные пуски обновленной реактивной системы залпового огня (РСЗО) большого калибра. Вероятно, это могла быть 600-мм РСЗО KN-25.

Целью испытаний была проверка новых технологий наведения, которые позволят наносить точечные удары по определенным целям. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

Что известно о РСЗО

Модернизированная система получила "самоуправляемую систему полета", которая способна нивелировать какое-либо внешнее вмешательство или влияние помех. В ходе стрельбы четыре ракеты успешно поразили цели в море на дальности 358,5 километров, подтвердив значительное улучшение технических показателей этого оружия.

Ким Чен Ын с дочерью

Украинские эксперты рассказали, что реактивная система KN-25 отличается уникальным калибром – 600 мм и длиной ракеты около 8 метров. Ее вес достигает почти 3-х тонн, что делает ракету самой большой в своем классе. Это приближает KN-25 по характеристикам к оперативно-тактическим ракетам.

Стрельбы РСЗО KN-25

Ким Чен Ын с дочерью на фоне РСЗО KN-25

Ракета оснащается неядерной фугасной боевой частью, однако в октябре 2022 года KN-25 была включена в список ракет, которые, по заявлениям правительства Северной Кореи, могут нести тактическое ядерное оружие.

Ким Чен Ын

Зачем были проведены испытания оружия

Испытание прошло на фоне подготовки к 9-му съезду Трудовой партии Кореи, который должен пройти в феврале 2026 года. На этом мероприятии Ким Чен Ын планирует представить новую стратегию усиления "сил ядерного сдерживания". Аналитики отмечают, что такая активность Пхеньяна в начале года может быть ответом, в частности, на арест главы режима в Венесуэле Николаса Мадуро и планы США по расширению военного присутствия в регионе.

Японские и южнокорейские военные подтвердили факт запусков, оценив ракеты как баллистические снаряды малой дальности, запущенные из района Пхеньяна в сторону Японского моря.

Ким Чен Ын с дочерью наблюдают за ракетными стрельбами

Пока мир еще размышляет, как отвечать на подобную эскалацию со стороны Пхеньяна, в СМИ и соцсетях обсуждают внешность и "язык тела" Ким Чен Ына. В свою очередь, "Телеграф" создал подборку веселых мемов об этой ситуации.

Кадр с Ким Чен Ыном, указывающий на взрыв со словами: "Ой, прямо по очереди с рисом" и ответом: "Теперь проблема голода в регионе решена, Великий лидер" — очень красноречиво отражает настоящую "заботу" главы КНДР о своем народе.

Ким Чен Ын на испытаниях РСЗО. Мем "Телеграф"

В этой же тематике выполнен и мем "Когда старые методы смертной казни надоели". Он будто намекает на "находчивость" северокорейского диктатора в вопросе наказания для своих подчиненных.

Ким Чен Ын на испытаниях РСЗО. Мем "Телеграф"

Следует обратить внимание и на внешний вид руководителя КНДР. Он был одет в короткую кожаную куртку и темные брюки и, ввиду его небольшого роста, издалека он напоминал кого-то вроде провинциального бизнесмена.

Куртка Кима тоже стала предметом шуток. Мем "Телеграф"

Мем "Купил кожаную куртку и считаешь, что выглядишь похожим на Арнольда Шварценеггера, Джонни Деппа или Марлона Брандо… Но, на самом деле, это не так".

Куртка Кима тоже стала предметом шуток. Мем "Телеграф"

Также интересный мем, в котором военные позади Ким Чен Ина переговариваются: "Смотри, артснаряд убегает", — говорит один из них, и слышит ответ: "Только без резких движений, испугаешь", отражает сходство, диктатора, из-за небольшого роста и избытка веса, на боеприпас для оружия испытания которого и проводились.

Куртка Кима тоже стала предметом шуток. Мем "Телеграф"

Другие мемы "Телеграфа" о Киме

Ким Чен Ын на испытаниях РСЗО. Мем "Телеграф"

Ким Чен Ын на испытаниях РСЗО. Мем "Телеграф"

Ким Чен Ын на испытаниях РСЗО. Мем "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в КНДР строят роскошный особняк для Путина.