Ребуси з мобільних додатків: новий забавний тренд захопив Threads (фото)
Сотні таких постів вже заполонили соцмережу
Користувачі Threads запустили новий креативний тренд – складати слова, використовуючи букви з іконок додатків на смартфоні. Популярні українські компанії теж вирішили не стояти осторонь і вигадали свої креативні варіанти.
Що потрібно знати:
- YASNO, Ощадбанк, Uklon, Rozetka приєдналися до тренду та створили свої слова
- У соцмережі Threads все більше людей з кожним днем підхоплюють цю ідею
- Деякі складають цілі речення перших букв іконок
Такий формат публікацій привертає увагу рахунок візуальної гри та гумору, і навіть дає можливість проявити креативність без тексту. У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найяскравіші та смішніші результати, якими українці поділилися в соцмережах.
Так, наприклад, український бренд YASNO, який єпостачальником електроенергії показав, як з іконок "Нова пошта", "EasyWay", "McDonald’s" та "App Store" можна зібрати слово "Нема".
Приєднався до тренду і "Ощадбанк", створивши з іконок слово "Гросі (гроші)" — Перед тим, додавши "Нам усім потрібні…".
Сервіс таксі Uklon склав слово "Масіна (машина)" з перших букв на іконках "McDonald’s", "App Store", "Sinsay", "Netfiх", "Threads".
Укргідрометцпентр склав відповідь на питання, якою буде погода. З іконок вийшло слово "дубак".
"Розетка" також вирішила актуально пожартувати в ожеледицю на вулиці.
Користувачі Threads активно діляться своїми варіантами та вже створюють цілі "словесні історії" за допомогою іконок додатків.
Однак із юзерок виявила креативність і зібрала пропозицію з 24 іконок: "Втоплюся у річці глибокій". До речі, такі слова звучать у пісні українського виконавця Андрія Миколайчука "Піду втоплюсь".
Також оригінально вийшла фраза "Зара буде".
За допомогою чотирьох іконок можна скласти слово "Комедія".
Одна з користувачів сіті придумала, як зіставити фразу "Надія є".
Також на просторах "Тредс" зустрівся напис із іконок, який, на думку автора, відображає питання будь-якого інтроверта.
Використовуючи іконки "Netfliх", "EasyWay", "Viber" та "Temu", користувач склав "Не в тему".
Користувачі вже буквально створюють меми під кожну ситуацію.
Ще один варіант до слова "піду…" придумала користувач Ніколетта. З чотирьох іконок вийшло жартівливе слово "мекну".
Один із користувачів склав слово "кохфе" — так на суржику жартівливо називають каву.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці створюють меми про перший місяць 2026 року.