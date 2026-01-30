Ребуси з мобільних додатків: новий забавний тренд захопив Threads (фото)

Сотні таких постів вже заполонили соцмережу

Користувачі Threads запустили новий креативний тренд – складати слова, використовуючи букви з іконок додатків на смартфоні. Популярні українські компанії теж вирішили не стояти осторонь і вигадали свої креативні варіанти.

Що потрібно знати:

YASNO, Ощадбанк, Uklon, Rozetka приєдналися до тренду та створили свої слова

У соцмережі Threads все більше людей з кожним днем підхоплюють цю ідею

Деякі складають цілі речення перших букв іконок

Такий формат публікацій привертає увагу рахунок візуальної гри та гумору, і навіть дає можливість проявити креативність без тексту. У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найяскравіші та смішніші результати, якими українці поділилися в соцмережах.

Так, наприклад, український бренд YASNO, який єпостачальником електроенергії показав, як з іконок "Нова пошта", "EasyWay", "McDonald’s" та "App Store" можна зібрати слово "Нема".

Слово "нема". Скріншот: Threads

Приєднався до тренду і "Ощадбанк", створивши з іконок слово "Гросі (гроші)" — Перед тим, додавши "Нам усім потрібні…".

Слово "гросі". Скріншот: Threads

Сервіс таксі Uklon склав слово "Масіна (машина)" з перших букв на іконках "McDonald’s", "App Store", "Sinsay", "Netfiх", "Threads".

Слово "Масіна". Скріншот: Threads

Укргідрометцпентр склав відповідь на питання, якою буде погода. З іконок вийшло слово "дубак".

Слово "дубак". Скріншот: Threads

"Розетка" також вирішила актуально пожартувати в ожеледицю на вулиці.

Слово "С*акопад". Скріншот: Threads

Користувачі Threads активно діляться своїми варіантами та вже створюють цілі "словесні історії" за допомогою іконок додатків.

Однак із юзерок виявила креативність і зібрала пропозицію з 24 іконок: "Втоплюся у річці глибокій". До речі, такі слова звучать у пісні українського виконавця Андрія Миколайчука "Піду втоплюсь".

Фраза "Втоплюся у річці глибокій". Скріншот: Threads

Також оригінально вийшла фраза "Зара буде".

Фраза "Зоря буде". Скріншот: Threads

За допомогою чотирьох іконок можна скласти слово "Комедія".

Слово "Комедія". Скріншот: Threads

Одна з користувачів сіті придумала, як зіставити фразу "Надія є".

Фраза "Надія є". Скріншот: Threads

Також на просторах "Тредс" зустрівся напис із іконок, який, на думку автора, відображає питання будь-якого інтроверта.

Фраза "а тебе *бе?". Скріншот: Threads

Використовуючи іконки "Netfliх", "EasyWay", "Viber" та "Temu", користувач склав "Не в тему".

Фраза "Не тема". Скріншот: Threads

Користувачі вже буквально створюють меми під кожну ситуацію.

Слово "секс". Скріншот: Threads

Ще один варіант до слова "піду…" придумала користувач Ніколетта. З чотирьох іконок вийшло жартівливе слово "мекну".

Слово "мекну". Скріншот: Threads

Один із користувачів склав слово "кохфе" — так на суржику жартівливо називають каву.

Слово "кохве". Скріншот: Threads

