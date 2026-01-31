Кибератака на энергетику? Что известно о внезапных отключениях света в Украине

В большинстве областей введены аварийные отключения

Экстренные отключения света и сложная ситуация в Киеве якобы стали последствиями кибератаки на систему. Возобновление электроснабжения может занять не 2-3 часа, а в разы больше.

Что нужно знать:

31 января в энергосети Украины произошла аварийная ситуация

Минэнерго подчеркнуло, что возобновление электроснабжения произойдет через 2-3 часа

В Раде считают, что стабилизация ситуации займет 24-36 часов

UPD: В Минцифре подчеркнули, что аварийная ситуация в энергосистеме не была вызвана кибератакой. Перебои произошли по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.

"Украинская энергосистема реагирует. Продолжаются восстановительные работы. Задача — стабилизировать ситуацию в ближайшее время", — пишут в министерстве.

Как сообщил нардеп Олег Дунда, Россия якобы осуществила 31 января кибератаку на энергосистему Украины. Именно это, по его мнению, стало причиной аварийных отключений света.

"Похоже, что это кибератака. Москва просто издевается над Трампом. Пообещали энергетическое перемирие и заменили ракетные удары кибератаками", — говорится в сообщении.

Пост Дунды

В то же время нардеп Александр Федиенко уже опроверг эту информацию. По его словам, по состоянию на данный момент никаких кибератак или каких-либо других аномалий не зафиксировано.

"Все SOC (Security Operations Center) Минэнерго не наблюдают аномалий вмешательства. Все подразделения, которые занимаются этим вопросом, также приобщены и разбираются, но также пока не подтверждают эту информацию", — пишет депутат.

Когда в Украине стабилизируется ситуация со светом

Несмотря на заявления Минэнерго, на стабилизацию ситуации нужно 2-3 часа, нардеп от фракции Слуга народа, член комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк убежден в другом. Он в эфире Киев24 рассказал, что нужно 24-36 часов для стабилизации энергосистемы и восстановления полной генерации АЭС — это прогнозы энергетиков, а не чиновников Минэнерго.

По его словам, восстановление света будет происходить с длительными графиками и переключениями на аварийные отключения. Потому этот процесс никак не может занять 2-3 часа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как морозы усугубит дефицит электричества и когда ослабят графики.