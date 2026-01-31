Кібератака на енергетику? Що відомо про раптові відключення світла в Україні

У більшості областей введено аварійні відключення

Екстрені відключення світла та складна у ситуації в Києві нібито стали наслідками кібератаки на систему. Відновлення електропостачання може зайняти не 2-3 години, а в рази більше.

Що треба знати:

31 січня в енергомережі України сталась аварійна ситуація

Міненерго наголосило, що відновлення електропостачання відбудеться за 2-3 години

У Раді вважають, що стабілізація ситуації займе 24-36 годин

UPD: У Мінцифрі наголосили, що аварійна ситуація в енергосистемі не була спричинена кібератакою. Перебої стались через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови.

"Українська енергосистема реагує. Тривають відновлювальні роботи. Завдання — стабілізувати ситуацію найближчим часом", — пишуть у міністерстві.

Як повідомив нардеп Олег Дунда, Росія нібито здійснила 31 січня кібератаку на енергосистему України. Саме це, на його думку, стало причиною аварійних відключень світла.

"Схоже, що це кібератака. Москва просто знущається з Трампа. Пообіцяли енергетичне перемирʼя і замінили ракетні удари кібератаками", — йдеться у повідомленні.

Пост Дунди

Водночас нардеп Олександр Федієнко вже спростував цю інформацію. За його словами, станом на цю хвилину жодних кібератак або будь-яких інших аномалій не зафіксовано.

"Всі SOC (Security Operations Center) Міненерго не спостерігають аномалій втручання. Всі підрозділи, які опікуються цим питанням також долучені і розбирається, але також поки не підтверджу цю інформацію", — пише депутат.

Коли в Україні стабілізується ситуація зі світлом

Попри заяви Міненерго, що на стабілізацію ситуації треба 2-3 години, нардеп від фракції Слуга народу, член комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк переконаний в іншому. Він в етері Київ24 розповів, що потрібно 24-36 годин для стабілізації енергосистеми і відновлення повної генерації АЕС — це прогнози енергетиків, а не чиновників Міненерго.

За його словами, відновлення світла відбуватиметься з тривалими графіками та перемиканнями на аварійні відключення. Тому цей процес ніяк не може зайняти 2-3 години.

Раніше "Телеграф" розповідав, як морози посилять дефіцит електрики і коли послаблять графіки.