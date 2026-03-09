Пасха без кредитов: как в магазинах не оставить всю зарплату перед праздником

Всего 5 правил и вы сэкономите значительную сумму денег

В 2026 году Пасха в Украине будет 5 апреля – у католиков и 12 апреля у православных. Это время уюта, семейных обедов и традиций, однако для многих оно становится источником серьезного финансового стресса. Праздничные витрины, переполненные шоколадными зайцами и выгодными предложениями, мастерски играют на наших эмоциях.

"Телеграф", ссылаясь на издание nlc.hu, подготовило советы. Они помогут сохранить семейный бюджет без ущерба для праздника.

Почему мы тратим больше

Главное оружие ритейлеров – эмоциональный маркетинг. Магазины создают иллюзию, что забота о близких прямо пропорциональна количеству купленных деликатесов и подарков. Мы часто покупаем вещи только потому, что они "на акции", не задумываясь, действительно ли они нам нужны. Кроме того, социальные сети (Instagram, Pinterest) задают планку "идеального праздника", заставляя нас тратиться на дорогой декор и брендовую одежду ради хорошего кадра.

Скриншот из Pinterest

Как сэкономить

Составьте четкий бюджет по категориям. Разделите расходы на четыре группы: продукты (ветчина, яйца, кулич), подарки, декор и угощение для гостей. Установите предел для каждой категории и не выходите за него.

Меню – это не соревнование. Часто мы готовим гораздо больше, чем можем съесть, что приводит к порче продуктов. Оцените реальное количество гостей и сделайте ставку на качество, а не количество блюд.

Креатив вместо покупок. Новый декор ежегодно – это лишние затраты. Используйте природные материалы (веточки ивы, весенние цветы) и привлеките детей к изготовлению украшений своими руками. Это не только дешевле, но и создает особую атмосферу.

Простите впечатление, а не пластик. Вместо дорогих игрушек, о которых ребенок забудет через неделю, организуйте совместный поиск пасхальных яиц в саду или выпекание печенья. Такие воспоминания ценятся гораздо больше.

Метод "конверта". Если вы склонны к импульсивным покупкам, снимите наличные на праздник. Когда деньги в конверте закончатся, шопинг прекращается. Это помогает наглядно видеть предел своих возможностей.

