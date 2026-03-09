Посадите эти цветы в марте, чтобы любоваться ими уже в июне

Следует учесть благоприятные дни для посадки

За окном еще царит переменная мартовская прохлада, но опытные садоводы уже знают, что именно сейчас решается судьба их клумбы во дворе. Что же посадить в открытую почву, чтобы в начале лета любоваться красивыми цветами?

Об этом расскажет "Телеграф". В список вошли 4 вида цветков.

Секрет раннего цветения

Большинство растений, которые мы привыкли видеть в июле, обычно требуют много времени на раскачку. Однако существует скорая помощь для сада — цветы, имеющие короткий вегетационный период. Если посеять их на рассаду или в открытую почву (при благоприятной погоде) именно в марте, они успеют окрепнуть и раскрыть первые бутоны уже до первых чисел июня.

Кто станет звездой вашего июня

Петуния – безоговорочная королева террас. Посеянная в марте в рассаду, она превратит ваши кашпо в пышные облака цвета как раз к началу летних вечеров.

Бархатцы — настоящие спринтеры. Ранний посев позволяет им сформировать крепкие кусты, которые начнут золотиться, как только солнце начнет припекать по-июньски.

Левкой (Маттиола) кроме визуальной красоты, подарит вашему саду невероятный аромат. Мартовская посадка гарантирует, что июньские ночи будут наполнены ее сладким благоуханием.

Вербена и Алиссум – идеальны для тех, кто любит "цветочные ковры". Они быстро заполняют пространство и начинают радовать мелкими, но многочисленными цветами очень рано.

Цветы, которые можно посадить в марте

Но следует помнить, что в марте должен быть свет и тепло. Поскольку световой день еще недостаточно длинный, рассада на подоконниках будет благодарна за дополнительное освещение. А если вы планируете сеять прямо в сад, не забудьте о "одеяле" — временное укрытие агроволокном защитит нежные ростки от коварных ночных заморозков.

Обратите внимание, чтобы июньское цветение и первый урожай стали реальностью, важно учитывать не только энтузиазм, но и астрономические циклы. Опытные хозяева знают, что фазы Луны оказывают непосредственное влияние на движение соков в растениях, поэтому посевной календарь на март 2026 года становится незаменимой дорожной картой. Он помогает определить дни, когда энергия природы способствует быстрому прорастанию семян и укреплению корневой системы.

Посевный календарь март 2026 года. Инфографика "Телеграфа"

Согласно календарю, начало и середина марта идеально подходят для работы с рассадой цветов, таких как астры (1-3, 7-8, 15-16 марта) и бархатцы (7-8, 15-16 марта). Условные обозначения в календаре подсказывают:

Зеленые дни (например, 5, 8–9, 12–13 марта) – наиболее благоприятны для активных работ;

Желтые дни – нейтральные, пригодные для ухода, но не для ключевых посадок;

Серые дни – периоды покоя, когда растения лучше не беспокоить.

