Настоящий директор: пушистый сотрудник появился в продуктовом на Волыни (фото)

Его обходят стороной собаки и продавцы

В Луцке в продуктовом магазине живет упитанный кот. Он проводит там почти все время, когда магазин открыт.

Животное попало на камеру корреспондента "Телеграфа", когда осваивало холодильник с мороженым. Оно ведет себя в торговом заведении как настоящий директор.

У хвостатого есть место для кормления, где в плошках всегда есть сухой корм и молоко. На фото видно, что 5 кг – это его минимальный вес, но скорее всего больше.

Кот любит спать, развалившись между рядами с товаром. При этом мелкие собаки, которые привыкли ходить за покупками вместе с владельцами, наотрез отказываются заходить в те части магазина, где часто его видят.

Кот на холодильнике с мороженым в продуктовом магазине

Усатый "директор" может отдохнуть и за прилавком. В такие моменты продавцы передвигаются крайне осторожно, чтобы случайно на него не наступить.

Теперь, как мы можем видеть на кадрах, животное заинтересовалось холодильником с мороженым. Возможно, таких вкусняшек оно еще не пробовало. Нельзя исключать, что скоро и они войдут в рацион.

