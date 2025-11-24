Решил погреться на солнышке: в парке сфотографировали уникального паука (фото)

Краснокнижный паук-волк не плетет паутин, а нападает на добычу, как настоящее млекопитающее

В Кривом Роге в парке Шахтерский прохожие заметили редкого паука-волка. Он выбежал на солнечную тропинку, чем изрядно удивил горожан.

Фото необычного гостя опубликовала пользовательница соцсети Тоня Головатюк на странице "Безхребетные Криворожья" в Facebook. Ей удалось сфотографировать восьминогого во "всей красе".

Как выглядит паук

Паук-волк: коротко о виде

Паук-волк, или Geolycosa vultuosa, является одним из самых загадочных видов пауков в Украине. Он обустраивает вертикальные норы глубиной 30–40 см, выстилая их шелком, и ночью ожидает добычу у входа — насекомых, мелких паукообразных и других маленьких беспозвоночных.

В отличие от многих других видов, не плетет ловушек из паутины, а охотится активно — как настоящий волк.

Эти пауки могут ужалить, если их беспокоить или при встрече самцов во время спаривания. Укус вызывает отек, небольшую боль и зуд, однако яд вида не является опасным, но лучше не провоцировать животное.

Он занесен в Красную книгу Украины как редкий вид, чувствительный к изменениям среды.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в одном украинском заповеднике впервые увидели редкое насекомое. Этот вид до конца не изучен.