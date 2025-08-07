Укр

В Украине выбирают тех, кто будет присматривать за законностью игорного бизнеса и лотерей. Проголосовать может каждый

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Голосование продлится еще несколько часов
Голосование продлится еще несколько часов. Фото Коллаж "Телеграф"

Группа будет иметь совещательный статус

Началось голосование за состав Антикоррупционной экспертной группы (АЭГ) при государственном агентстве "ПлейСити", регулирующем азартные игры и лотереи. Отдать голос за своего кандидата можно в приложении "Дія" до 21:00 7 августа.

"Телеграф" рассказывает о кандидатах: из 21 выбирают девять. Они сформируют состав экспертной группы и в течение двух лет будут контролировать "ПлейСити".

ПлейСити (Playcity) – это украинское государственное агентство для регулирования азартных игр и лотерей. Оно было создано 21 марта 2025 года для замены закрытой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Задача АЭГ – внешний контроль над "ПлейСити"

Формально группа будет иметь совещательный статус, но ее позицию будут учитывать в рамках механизма взаимодействия с регулятором. Антикоррупционная экспертная группа будет осуществлять:

  • мониторинг решений по конфликтам интересов;
  • подготовку выводов о прозрачности процессов;
  • участие в разработке рекомендаций по усовершенствованию процедур надзора и противодействию непрозрачным практикам.

Общественная организация "Демократична Сокира" поддерживает коалиционный список из 9 кандидатов. Это лучшие специалисты по экономике, анализу данных, праву, коммуникациям и финансовой безопасности.

Это ветераны, общественные деятели, эксперты по международной сертификации в сфере борьбы с отмыванием средств

ДемСокира

Кто входит в коалицию Антикоррупционной экспертной группы при "ПлейСити"

  • Аксенов Михаил Юрьевич – экономист, аналитик данных, эксперт по машинному обучению и искусственному интеллекту. Член РГК при НАБУ и БЭБ. Специалист по выявлению коррупционных рисков через анализ данных и цифровые решения.
  • Башняк Анна Геннадиевна – эксперт по регуляторной политике и цифровой трансформации, возглавляет соответствующее направление в независимом аналитическом центре "Офис эффективного регулирования BRDO".
  • Дорогань Алексей Дмитриевич – исполнительный директор независимого аналитического центра "Офис эффективного регулирования BRDO", эксперт в области цифровой трансформации, государственного управления и дерегуляции.
  • Котов Тарас Александрович – доктор философии по прикладной математике, юрист и экономист. Член ассоциаций сертифицированных специалистов по расследованию мошенничеств (ACFE) и сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS). Председатель РГК БЭБ.
  • Нойнец Александр Сергеевич – общественный деятель, соучредитель движения "Демократична Сокира", эксперт по стратегическим коммуникациям, маркетингу и публичной антикоррупционной аналитике.
  • Слипченко Светлана Александровна – экономистка, аналитика, заместитель исполнительного директора ОО "Вокс Украина", эксперт в сфере фактчекинга, противодействия дезинформации и продвижения принципов прозрачности и подотчетности в государственном управлении.
  • Чижмарь Василий Юрьевич – юрист, научный работник, общественный деятель, магистр права, эксперт в сфере создания государства и юстиции с практическим опытом антикоррупционной экспертизы. Член РГК при НАБУ и БЭБ.
  • Шатровский Дмитрий Олегович – ветеран, общественный деятель, предприниматель. Учредитель ОО "Ветеранского Братства", председатель Общественного совета при Министерстве по делам ветеранов.
  • Шевченко Анастасия Александровна — ветеранка, медик-доброволец, общественный деятель, певица. Специализируется на коммуникациях и поддерживает принцип открытости, отчетности и общественного контроля.

Как проголосовать за состав Антикоррупционной экспертной группы при "ПлейСити"

Для этого в приложении "Дія" перейдите в раздел "Сервисы" (внизу экрана). Выбрать "Опросы" и нажать на них. Если возможность голосования не появилась, необходимо обновить "Дію". После этого – нажать "Выбирайте членов Антикоррупционной экспертной группы при ПлейСити" и проголосовать.

Теги:
#Казино #Лотерея #Голосование #ДИЯ