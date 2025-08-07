В Украине выбирают тех, кто будет присматривать за законностью игорного бизнеса и лотерей. Проголосовать может каждый
Группа будет иметь совещательный статус
Началось голосование за состав Антикоррупционной экспертной группы (АЭГ) при государственном агентстве "ПлейСити", регулирующем азартные игры и лотереи. Отдать голос за своего кандидата можно в приложении "Дія" до 21:00 7 августа.
"Телеграф" рассказывает о кандидатах: из 21 выбирают девять. Они сформируют состав экспертной группы и в течение двух лет будут контролировать "ПлейСити".
ПлейСити (Playcity) – это украинское государственное агентство для регулирования азартных игр и лотерей. Оно было создано 21 марта 2025 года для замены закрытой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
Задача АЭГ – внешний контроль над "ПлейСити"
Формально группа будет иметь совещательный статус, но ее позицию будут учитывать в рамках механизма взаимодействия с регулятором. Антикоррупционная экспертная группа будет осуществлять:
- мониторинг решений по конфликтам интересов;
- подготовку выводов о прозрачности процессов;
- участие в разработке рекомендаций по усовершенствованию процедур надзора и противодействию непрозрачным практикам.
Общественная организация "Демократична Сокира" поддерживает коалиционный список из 9 кандидатов. Это лучшие специалисты по экономике, анализу данных, праву, коммуникациям и финансовой безопасности.
Это ветераны, общественные деятели, эксперты по международной сертификации в сфере борьбы с отмыванием средств
Кто входит в коалицию Антикоррупционной экспертной группы при "ПлейСити"
- Аксенов Михаил Юрьевич – экономист, аналитик данных, эксперт по машинному обучению и искусственному интеллекту. Член РГК при НАБУ и БЭБ. Специалист по выявлению коррупционных рисков через анализ данных и цифровые решения.
- Башняк Анна Геннадиевна – эксперт по регуляторной политике и цифровой трансформации, возглавляет соответствующее направление в независимом аналитическом центре "Офис эффективного регулирования BRDO".
- Дорогань Алексей Дмитриевич – исполнительный директор независимого аналитического центра "Офис эффективного регулирования BRDO", эксперт в области цифровой трансформации, государственного управления и дерегуляции.
- Котов Тарас Александрович – доктор философии по прикладной математике, юрист и экономист. Член ассоциаций сертифицированных специалистов по расследованию мошенничеств (ACFE) и сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS). Председатель РГК БЭБ.
- Нойнец Александр Сергеевич – общественный деятель, соучредитель движения "Демократична Сокира", эксперт по стратегическим коммуникациям, маркетингу и публичной антикоррупционной аналитике.
- Слипченко Светлана Александровна – экономистка, аналитика, заместитель исполнительного директора ОО "Вокс Украина", эксперт в сфере фактчекинга, противодействия дезинформации и продвижения принципов прозрачности и подотчетности в государственном управлении.
- Чижмарь Василий Юрьевич – юрист, научный работник, общественный деятель, магистр права, эксперт в сфере создания государства и юстиции с практическим опытом антикоррупционной экспертизы. Член РГК при НАБУ и БЭБ.
- Шатровский Дмитрий Олегович – ветеран, общественный деятель, предприниматель. Учредитель ОО "Ветеранского Братства", председатель Общественного совета при Министерстве по делам ветеранов.
- Шевченко Анастасия Александровна — ветеранка, медик-доброволец, общественный деятель, певица. Специализируется на коммуникациях и поддерживает принцип открытости, отчетности и общественного контроля.
Как проголосовать за состав Антикоррупционной экспертной группы при "ПлейСити"
Для этого в приложении "Дія" перейдите в раздел "Сервисы" (внизу экрана). Выбрать "Опросы" и нажать на них. Если возможность голосования не появилась, необходимо обновить "Дію". После этого – нажать "Выбирайте членов Антикоррупционной экспертной группы при ПлейСити" и проголосовать.