В Украине выбирают тех, кто будет присматривать за законностью игорного бизнеса и лотерей. Проголосовать может каждый

Группа будет иметь совещательный статус

Началось голосование за состав Антикоррупционной экспертной группы (АЭГ) при государственном агентстве "ПлейСити", регулирующем азартные игры и лотереи. Отдать голос за своего кандидата можно в приложении "Дія" до 21:00 7 августа.

"Телеграф" рассказывает о кандидатах: из 21 выбирают девять. Они сформируют состав экспертной группы и в течение двух лет будут контролировать "ПлейСити".

ПлейСити (Playcity) – это украинское государственное агентство для регулирования азартных игр и лотерей. Оно было создано 21 марта 2025 года для замены закрытой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Задача АЭГ – внешний контроль над "ПлейСити"

Формально группа будет иметь совещательный статус, но ее позицию будут учитывать в рамках механизма взаимодействия с регулятором. Антикоррупционная экспертная группа будет осуществлять:

мониторинг решений по конфликтам интересов;

подготовку выводов о прозрачности процессов;

участие в разработке рекомендаций по усовершенствованию процедур надзора и противодействию непрозрачным практикам.

Общественная организация "Демократична Сокира" поддерживает коалиционный список из 9 кандидатов. Это лучшие специалисты по экономике, анализу данных, праву, коммуникациям и финансовой безопасности.

Это ветераны, общественные деятели, эксперты по международной сертификации в сфере борьбы с отмыванием средств ДемСокира

Кто входит в коалицию Антикоррупционной экспертной группы при "ПлейСити"

Аксенов Михаил Юрьевич – экономист, аналитик данных, эксперт по машинному обучению и искусственному интеллекту. Член РГК при НАБУ и БЭБ. Специалист по выявлению коррупционных рисков через анализ данных и цифровые решения.

Башняк Анна Геннадиевна – эксперт по регуляторной политике и цифровой трансформации, возглавляет соответствующее направление в независимом аналитическом центре "Офис эффективного регулирования BRDO".

Дорогань Алексей Дмитриевич – исполнительный директор независимого аналитического центра "Офис эффективного регулирования BRDO", эксперт в области цифровой трансформации, государственного управления и дерегуляции.

Котов Тарас Александрович – доктор философии по прикладной математике, юрист и экономист. Член ассоциаций сертифицированных специалистов по расследованию мошенничеств (ACFE) и сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS). Председатель РГК БЭБ.

Нойнец Александр Сергеевич – общественный деятель, соучредитель движения "Демократична Сокира", эксперт по стратегическим коммуникациям, маркетингу и публичной антикоррупционной аналитике.

Слипченко Светлана Александровна – экономистка, аналитика, заместитель исполнительного директора ОО "Вокс Украина", эксперт в сфере фактчекинга, противодействия дезинформации и продвижения принципов прозрачности и подотчетности в государственном управлении.

Чижмарь Василий Юрьевич – юрист, научный работник, общественный деятель, магистр права, эксперт в сфере создания государства и юстиции с практическим опытом антикоррупционной экспертизы. Член РГК при НАБУ и БЭБ.

Шатровский Дмитрий Олегович – ветеран, общественный деятель, предприниматель. Учредитель ОО "Ветеранского Братства", председатель Общественного совета при Министерстве по делам ветеранов.

– ветеран, общественный деятель, предприниматель. Учредитель ОО "Ветеранского Братства", председатель Общественного совета при Министерстве по делам ветеранов. Шевченко Анастасия Александровна — ветеранка, медик-доброволец, общественный деятель, певица. Специализируется на коммуникациях и поддерживает принцип открытости, отчетности и общественного контроля.

Как проголосовать за состав Антикоррупционной экспертной группы при "ПлейСити"

Для этого в приложении "Дія" перейдите в раздел "Сервисы" (внизу экрана). Выбрать "Опросы" и нажать на них. Если возможность голосования не появилась, необходимо обновить "Дію". После этого – нажать "Выбирайте членов Антикоррупционной экспертной группы при ПлейСити" и проголосовать.