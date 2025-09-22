Журналист, народный депутат Украины 8-го созыва Вадим Денисенко приоткрыл завесу над договоренностями в Анкоридже

Ядерное разоружение России в обмен на Краматорск. Почему трескотня о ядерке очень важна для нас

Путин сделал ряд заявлений о выходе России из договоров о ракетах средней и меньшей дальности. Но на самом деле это не пустые слова, а часть договоренностей, достигнутых между ним и Трампом в Анкоридже.

1. Сразу после встречи на Аляске Путин стал говорить о необходимости сокращения ядерного оружия. Новая (сегодняшняя) порция заявлений – это продолжение этого трека.

2. Суть этой игры очень проста: Россия и США могут объявить или о частичном сокращении количества боеголовок, или наоборот выдадут за победу, что не будет наращивания количества боеголовок, но эту историю Трамп сможет продать в США. Он ведь не только остановил семь войн, он еще и остановил ядерную войну.

3. Частью этих договоренностей также является Беларусь. Россияне под шумок пообещали не размещать там ядерку в обмен на определенное потепление. Но для нас важно другое — Беларусь была пробным шаром, где обе стороны на деле продемонстрировали, что готовы идти на определенные шаги и соблюдать договоренности.

4. Во всей этой схеме есть одна проблема — Китай, достаточно жестко объявивший сразу после Аляски, что не будет играть в эту игру. Но, похоже, Путина это не останавливает. Для него очень принципиальна диверсификация его (российских) отношений между США и Китаем. Как экономическая, так и политическая. Похоже, Путин не готов так легко упасть в китайские объятия, как это до последнего времени казалось.

5. Что хочет Путин взамен? К сожалению, он хочет усилить давление со стороны США на Украину по выходу из Донбасса.

Источник: публикация Вадима Денисенко в Facebook