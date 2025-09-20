"Теряем много времени". Зеленский назвал условия, при которых Трамп может пойти на жесткие шаги в отношении России

Президент также рассказал, о чем планирует говорить с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях президент США Дональд Трамп может ввести новые санкции против России. Глава Украины планирует обсудить этот вопрос на встрече с американским лидером, которая может пройти в Нью-Йорке на заседании Генеральной ассамблеи ООН, которое продлится с 23 по 29 сентября.

Об этом Зеленский сказал в ходе общения с журналистами 19 сентября. На нем побывал корреспондент "Телеграфа".

Санкции мы ожидаем при условии, если нет встречи лидеров или нет, например, прекращения огня. То есть это зависит от желания сторон. Мы поддерживаем эту идею. Вы это знаете, это не секрет. Если война продолжается и никаких движений в сторону мира нет, мы ожидаем санкции. Это вторая тематика, которую я буду поднимать на встрече с Президентом Трампом. Президент Трамп ждет сильных шагов от Европы. Я сказал свое мнение: мне кажется, мы теряем много времени, если ожидать, не вводить санкции или не делать какие-то шаги, которые мы очень ожидаем от него Владимир Зеленский

Президент отметил, что, конечно, было бы очень хорошо, если бы вся Европа налагала санкции на РФ и усиливала тарифную политику против стран, покупающих энергоресурсы из России. Но связывать это с новыми санкциями со стороны США — это тормозить давление на Путина.

О чем Зеленский будет говорить с Трампом

Зеленский добавил, что Украина готова к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Как в двустороннем формате, так и в трехстороннем при участии США. Однако Путин не готов. На встрече с Трампом Зеленский поднимет вопрос гарантий безопасности.

Мы подготовили основу для гарантий безопасности, на которую готова идти Европа с учетом того, что Соединенные Штаты будут рядом. Мы провели много дискуссий, был диалог на разных уровнях, в том числе у руководства наших армий и генштабов с европейцами, с американцами. Состоялась встреча Премьер-министра Великобритании с Президентом США и проговорено, что соответствующие вещи мы будем обсуждать на нашей двусторонней встрече в Нью-Йорке. Я хотел бы получить для себя именно эти сигналы, насколько мы близки к пониманию, что гарантии безопасности будут от всех партнеров такие, как нам нужны Владимир Зеленский

Как сообщал "Телеграф", на этой встрече Зеленский также анонсировал новый обмен пленными. Киев надеется вернуть из российской неволи еще 1000 украинцев.