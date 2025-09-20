Терпение Трампа не безгранично? Наступление мира в Украине затягивается - СМИ

Европейские лидеры должны понять три ключевых момента

Украина постепенно разочаровывается в недееспособности Европы, а терпение президента США Дональда Трампа не безгранично. Однако у ЕС нет другого выбора, как поддерживать Белый дом.

Об этом пишет Бен Холл в материале Financial Times. По его словам, Украина нуждается в большей поддержке от Европы для наращивания оборонно-промышленного потенциала.

Главные тезисы из материала

Украина разочаровывается в Европе. По мнению Холла, Киев нуждается в большей поддержке своего производства, чтобы наносить удары по врагу. Однако ЕС не может покрыть все расходы. Президент Украины Владимир Зеленский не раз говорил, что Украина может финансировать около трети своего потенциального производства оружия. Поэтому основное предложение таково: дайте нам деньги, и позвольте нам заниматься этим.

"Самые эффективные санкции — действующие быстрее всего — это пожары на российских нефтеперерабатывающих заводах, терминалах, нефтебазах", — сказал Зеленский, имея в виду кампанию ударов беспилотниками и ракетами, которую Украина начала этим летом

Терпение Трампа не безгранично . Президент США продолжает давить на Москву, но его терпению может быстро прийти конец. Украина до сих пор получает разведывательную помощь от США и поставки американского оружия и боеприпасов, оплаченные европейскими членами НАТО. При этом европейцы "не имеют особого выбора, кроме как упорно поддерживать" Трампа.

Европа должна действовать решительно. Сумма предоставленных Украине денег не изменит того факта, что ЕС должен действовать решительно. Об этом говорил Иен Бонд в своей остро аргументированной статье Центра европейских реформ.

Он подчеркнул, что европейские лидеры должны признать:

Трамп проявляет уважение к главе РФ Владимиру Путину и не будет давить на него, чтобы тот прекратил войну;

Путин решительно настроен продолжать борьбу и никогда не примет эффективные гарантии безопасности для Украины;

США неохотно помогают европейцам обеспечить их.

"Европейские правительства должны развернуть свои воздушные силы из соседних стран для защиты неба над западной Украиной и вывести войска на землю еще до прекращения огня", — говорится в материале.

