"Самолет судного дня" Путина под угрозой? Какие ключевые заводы ВПК России могут остановить украинские ракеты (карта)

Зона поражения "Нептуна": какие ключевые заводы ВПК РФ могут стать мишенью для ВСУ

Карачевский завод "Электродеталь" в Брянской области оказался под ракетным ударом ВСУ. Информацию об этом ударе подтвердили в Генеральном штабе, а вот в Военно-морских силах уточнили, что удар был совершен "Нептуном". Завод производит соединители для военной техники и промышленности, в частности авиации, антенн и измерительных приборов.

Возникает вопрос: какие еще российские оборонные заводы могут оказаться в зоне досягаемости украинских крылатых ракет? "Телеграф" собрал информацию о предприятиях, часть которых на бумаге позиционируются как гражданские, но фактически регулярно выполняет заказы для оборонного комплекса.

Города России, в которых расположены предприятия ВПК, что могут стать следующей целью Украины

Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) – один из ключевых центров российского авиастроения, объединяющего производство гражданской техники с выполнением оборонных заказов. С одной стороны предприятие выпускает пассажирские самолеты, а также производит узлы для новых двигателей ПД-14. С другой — производит агрегаты для военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и обслуживает технику, непосредственно используемую Министерством обороны России.

Дмитрий Медведев на территорию предприятия "Воронежское акционерное самолетостроительное общество"

На предприятии обслуживается один из самых секретных самолетов страны — Ил-80, известный как "самолет судного дня". Этот самолет создан для эвакуации высшего военно-политического руководства и управления Вооруженными силами в случае крупномасштабного конфликта, включая ядерный.

Внутренняя структура самолета Ил-80 — "самолет судного дня"

Поражение этого предприятия может повлечь за собой перебои в производстве и ремонте авиационных узлов, что, вероятно, приведет к снижению темпов сборки транспортных самолетов на других площадках.

Аккумуляторный голод: как остановка Курского завода может повлиять на танки Т-90М?

Курский аккумуляторный завод по официальным данным позиционируется как гражданское предприятие и известно прежде всего как крупный производитель химических источников тока. На бумаге его продукция предназначена для широкого спектра применений – от автотранспорта до промышленных нужд.

Процесс производства на Курском аккумуляторном заводе

Однако этот образ рушится под тяжестью фактов, указывающих на тесные связи с оборонным заказом. Московский гарнизонный военный суд признал виновными в масштабных махинациях со снабжением аккумуляторов для Минобороны РФ генерального директора завода Андрея Рыбянцева и полковника запаса Евгения Пустового.

Андрей Рыбянцев, эксдиректор КАЗ

По разным оценкам, завод может производить около пятой части аккумуляторов, используемых в военной технике РФ. Его остановка может сказаться на модернизации бронетехники, в том числе танках Т-90М и БМП-3, а также на логистике военных колонн на базе автомобилей КАМАЗ и УРАЛ. Особенно зависима от таких батарей тяжелая гусеничная техника, которая без них не способна запускать двигатели.

Кроме того, возможны и экономические последствия: завод в последние годы наращивал производство под миллиардные оборонные заказы, и его остановка создала бы риски дополнительных расходов для Минобороны.

Сердце русского оружия: чем Брянский химзавод питает войну?

Брянский химзавод имени 50-летия СССР, расположенный в поселке Сельцо, это крупное предприятие по производству взрывчатых компонентов и боеприпасов. Формально входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех".

На его площадках осуществляют производство порохов и твердых топлив, сборку и снаряжение различных видов снарядов и бомб, а также ремонт и утилизацию широкого спектра боеприпасов. По открытым данным, на заводе в рамках кооперации с другими производителями осуществляют окончательное снаряжение управляемых авиационных ракет серии Х-59М2/Х-59М2А.

Территория Брянского химического завода с экспонатами в виде боеприпасов

Поражение или выведение завода из строя может иметь заметные последствия для поставки взрывчатых компонентов. По оценкам предприятие обеспечивает около 10-15% соответствующих компонентов для ВПК; в случае серьезных перебоев это, вероятно, приведет к снижению выпуска боеприпасов для артиллерии и авиации на ощутимый процент и задержкам в снаряжении ракет.

Повреждение производственных площадок повысит риски простоев и накопления отходов, усложнит ремонтные и утилизационные операции.

Маленькая деталь, которая может остановить танки

Десятый государственный подшипниковый завод (ГПЗ-10) в Ростове-на-Дону официально позиционирует себя, прежде всего, как промышленное предприятие широкого профиля. Завод занимает более 32 гектаров и производит подшипники, формально предназначенные для гражданской техники — автомобилей, тракторов и локомотивов. В открытых источниках его продукция также упоминается в контексте применения в больших промышленных механизмах.

ГПЗ-10 в Ростове-на-Дону

Однако этот гражданский фасад частично разрушается под тяжестью публичных фактов, указывающих на прямые связи с гособоронзаказом. По данным следствия, в 2021 году завод заключил более 70 контрактов с предприятиями ОПК на сумму не менее 1,5 млрд рублей, а уже после начала полномасштабного вторжения топ-менеджера Борисова задержали в рамках расследования хищений на сумму около 800 млн рублей из-за завышения цен и подделки документов.

Завод в Ростове-на-Дону производит подшипники, которые на самом деле критически важны для оборонной промышленности. Его продукция используется в ходовых системах танков и боевых машин пехоты, таких как Т-90 и БМП-3, в двигателях и шасси самолетов типа Су-35 и Ил-76, в пусковых установках ракетных комплексов и системах наведения, а также в винтовых механизмах и турбинах кораблей.

Подшипники одинаково важны для ремонта и технического обслуживания: без их замены растет уровень простоев, а сама техника становится непригодной к эксплуатации. В полевых условиях, в частности на фронте в Украине, это может привести к росту простоя машин на 15-25%, что серьезно усложнит логистику и снизит мобильность подразделений.

Уязвимость на колесах

"Орелтекмаш" в городе Орел — это промышленное предприятие с длинной историей — завод отметил 170-летие в 2024 году и считается одним из старейших в стране. На его площадках работают литейные, кузнечно-прессовые, механические и сборочные производства; предприятие производит мобильные кузова-фургоны, спецмашины и средства технического обслуживания.

Мастерская технического ремонта и обслуживания, произведенная на "Орелтекмаше"

В то же время "Орелтекмаш" имеет очевидный оборонный вектор: завод производит подвижные средства для технического обслуживания, ремонта и эвакуации бронетехники и артиллерии, то есть те элементы тылового обеспечения, без которых усложняется восстановление боеспособности подразделений на фронте. По имеющимся оценкам, предприятие снабжает ориентировочно 5-10% таких средств для ВПК.

Вероятная остановка поставок такой продукции может серьезно сказаться на ремонте техники на фронте: дефицит эвакуаторов и мобильных ремонтных комплексов усложнит восстановление и эвакуацию поврежденных машин.

