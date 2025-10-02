"Спите спокойно": Путин разошелся в угрозах и придумал новые байки про мир

Владимир Путин сделал ряд диких заявлений на Валдае

В четверг, 2 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Он традиционно делал неадекватные заявления. По его словам, войну в Украине раздувает Европа, в то время как Северная Корея якобы пыталась ее остановить.

Что нужно знать:

Россия дважды просила о вступлении в НАТО и получила отказ.

Путин считает, что санкции против РФ "полностью провалились".

Президент РФ заявил, что Россия не будет нападать на НАТО.

"Телеграф" собрал высказывания главы Кремля, который пожаловался, что Россию не приняли в Североатлантический военно-политический блок.

"Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО и оба раза получила отказ", – заявил Путин.

Он также отметил, что мы живем в такое время, когда все меняется и очень быстро – нужно быть готовыми к чему угодно

"Никогда на мировой арене не было столько стран, которые стремятся влиять на ситуацию в мире", – сказал глава РФ.

По его словам, любые решения в мире возможны только на основе договоренностей, которые устраивают всех или большинство, иначе они нежизнеспособны.

"Займитесь своими проблемами. Посмотрите, что творится на улицах европейских городов, с экономикой. РФ не будет нападать на НАТО. Спите спокойно", – заявил Путин.

Российский политик также произнес спорный тезис о том, что санкции против РФ полностью провалились.

"Мы внимательно следим за милитаризацией Европы, наблюдаем, просто слова ли это или же нам нужно готовить ответ", – пригрозил он.

Кроме того, Путин заявил, что если кто-то хочет потягаться с Россией, пусть попробует, и добавил, что Россия никогда не проявит слабость и нерешительность.

"Правящая элита Европы продолжает истерию, что якобы война с русскими на пороге", — сказал президент РФ.

Также он цинично заявил, что Западу не жалко народа Украины, это для них расходный материал. "Украинская трагедия — это боль для всех нас", — сказал он.

"Северная Корея пыталась остановить войну в Украине", — заявил российский правитель.

По словам Путина, если бы НАТО не приблизилась к границам России, если бы "Украину не превратили в разрушительный инструмент в чужих руках", конфликта можно было бы избежать.

"Ответственность за то, что огонь на Украине пока не удалось прекратить, лежит в первую очередь на Европе. Европа постоянно эскалирует конфликт в Украине, других целей у них нет", — заявил глава Кремля.

Напомним, в 2026 году расходы на содержание президента России Владимира Путина и его администрации составят 32 млрд 917 млн рублей (395 млн 763 тыс. долларов США), что почти на 2 млрд рублей (24 млн долларов) больше, чем в 2025-м.