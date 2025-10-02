Укр

"Спите спокойно": Путин разошелся в угрозах и придумал новые байки про мир

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Владимир Путин Новость обновлена 02 октября 2025, 19:33
Владимир Путин. Фото Скриншот

Владимир Путин сделал ряд диких заявлений на Валдае

В четверг, 2 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Он традиционно делал неадекватные заявления. По его словам, войну в Украине раздувает Европа, в то время как Северная Корея якобы пыталась ее остановить.

Что нужно знать:

  • Россия дважды просила о вступлении в НАТО и получила отказ.
  • Путин считает, что санкции против РФ "полностью провалились".
  • Президент РФ заявил, что Россия не будет нападать на НАТО.

"Телеграф" собрал высказывания главы Кремля, который пожаловался, что Россию не приняли в Североатлантический военно-политический блок.

"Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО и оба раза получила отказ", – заявил Путин.

Он также отметил, что мы живем в такое время, когда все меняется и очень быстро – нужно быть готовыми к чему угодно

"Никогда на мировой арене не было столько стран, которые стремятся влиять на ситуацию в мире", – сказал глава РФ.

По его словам, любые решения в мире возможны только на основе договоренностей, которые устраивают всех или большинство, иначе они нежизнеспособны.

"Займитесь своими проблемами. Посмотрите, что творится на улицах европейских городов, с экономикой. РФ не будет нападать на НАТО. Спите спокойно", – заявил Путин.

Российский политик также произнес спорный тезис о том, что санкции против РФ полностью провалились.

"Мы внимательно следим за милитаризацией Европы, наблюдаем, просто слова ли это или же нам нужно готовить ответ", – пригрозил он.

Кроме того, Путин заявил, что если кто-то хочет потягаться с Россией, пусть попробует, и добавил, что Россия никогда не проявит слабость и нерешительность.

"Правящая элита Европы продолжает истерию, что якобы война с русскими на пороге", — сказал президент РФ.

Также он цинично заявил, что Западу не жалко народа Украины, это для них расходный материал. "Украинская трагедия — это боль для всех нас", — сказал он.

"Северная Корея пыталась остановить войну в Украине", — заявил российский правитель.

По словам Путина, если бы НАТО не приблизилась к границам России, если бы "Украину не превратили в разрушительный инструмент в чужих руках", конфликта можно было бы избежать.

"Ответственность за то, что огонь на Украине пока не удалось прекратить, лежит в первую очередь на Европе. Европа постоянно эскалирует конфликт в Украине, других целей у них нет", — заявил глава Кремля.

Напомним, в 2026 году расходы на содержание президента России Владимира Путина и его администрации составят 32 млрд 917 млн рублей (395 млн 763 тыс. долларов США), что почти на 2 млрд рублей (24 млн долларов) больше, чем в 2025-м.

Теги:
#Украина #НАТО #Владимир Путин #Валдай