"Спите спокойно": Путин разошелся в угрозах и придумал новые байки про мир
Владимир Путин сделал ряд диких заявлений на Валдае
В четверг, 2 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Он традиционно делал неадекватные заявления. По его словам, войну в Украине раздувает Европа, в то время как Северная Корея якобы пыталась ее остановить.
Что нужно знать:
- Россия дважды просила о вступлении в НАТО и получила отказ.
- Путин считает, что санкции против РФ "полностью провалились".
- Президент РФ заявил, что Россия не будет нападать на НАТО.
"Телеграф" собрал высказывания главы Кремля, который пожаловался, что Россию не приняли в Североатлантический военно-политический блок.
"Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО и оба раза получила отказ", – заявил Путин.
Он также отметил, что мы живем в такое время, когда все меняется и очень быстро – нужно быть готовыми к чему угодно
"Никогда на мировой арене не было столько стран, которые стремятся влиять на ситуацию в мире", – сказал глава РФ.
По его словам, любые решения в мире возможны только на основе договоренностей, которые устраивают всех или большинство, иначе они нежизнеспособны.
"Займитесь своими проблемами. Посмотрите, что творится на улицах европейских городов, с экономикой. РФ не будет нападать на НАТО. Спите спокойно", – заявил Путин.
Российский политик также произнес спорный тезис о том, что санкции против РФ полностью провалились.
"Мы внимательно следим за милитаризацией Европы, наблюдаем, просто слова ли это или же нам нужно готовить ответ", – пригрозил он.
Кроме того, Путин заявил, что если кто-то хочет потягаться с Россией, пусть попробует, и добавил, что Россия никогда не проявит слабость и нерешительность.
"Правящая элита Европы продолжает истерию, что якобы война с русскими на пороге", — сказал президент РФ.
Также он цинично заявил, что Западу не жалко народа Украины, это для них расходный материал. "Украинская трагедия — это боль для всех нас", — сказал он.
"Северная Корея пыталась остановить войну в Украине", — заявил российский правитель.
По словам Путина, если бы НАТО не приблизилась к границам России, если бы "Украину не превратили в разрушительный инструмент в чужих руках", конфликта можно было бы избежать.
"Ответственность за то, что огонь на Украине пока не удалось прекратить, лежит в первую очередь на Европе. Европа постоянно эскалирует конфликт в Украине, других целей у них нет", — заявил глава Кремля.
Напомним, в 2026 году расходы на содержание президента России Владимира Путина и его администрации составят 32 млрд 917 млн рублей (395 млн 763 тыс. долларов США), что почти на 2 млрд рублей (24 млн долларов) больше, чем в 2025-м.