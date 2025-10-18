Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин рассказал, как Путин видит мир в Украине и что в нем нереального

Почему Путин выступил на встрече с Трампом против прекращения огня и предложил альтернативу посредством подписания всеобъемлющего соглашения о завершении войны?

То есть, мирного договора. Здесь есть момент, который, как я обратил внимание, некоторые теряют. Прекращение огня можно организовать хоть с сегодняшнего дня на завтра, нужен только приказ, и все зависит от полевых командиров, чтобы они его соблюдали.

Прекращение огня может остановить войну чуть ли не по щелчку пальцев, если старшие и полевые командиры обеих сторон соблюдают договоренность. Ну, по крайней мере, минимизировать и свести насилие на фронте к реально возможному минимуму.

Соглашение о мире – это сложный и долгий процесс, который может занять годы и даже десятилетия.

Несколько примеров на скорую руку:

Египет и Израиль – прекращение огня 1973 года, мирный договор 1979 года – 6 лет.

Иордания и Израиль – перемирие 1949 года, мирный договор 1994 года – 45 лет.

Армения и Азербайджан – прекращение огня 2020-го, мирный договор 2025-го – 5 лет.

Северная и Южная Кореи – перемирие 1953 года (и силами ООН, Китая и КНДР, Южная ничего не подписывала), а мирного договора так и нет по сей день.

И можно продолжать этот список дальше, но логика понятна: мирный договор и завершение войны — это не курицу на рынке купить, это долгий процесс, который и на полвека может растянуться. И даже его "скорые" подписания – это 5 и более лет.

Путин, отказываясь от первого этапа, — собственно остановить саму войну, то есть прекращение огня, предлагает перепрыгнуть все этапы и сразу войну завершить миром. А поскольку это долгий процесс, значит когда-то там потом, в 2030 году, например, а может и позже. Пока не будет решена "первопричина украинского кризиса", например.

Более того, поскольку никакого прекращения огня не подписывалось, за эти годы можно не только продолжать боевые действия, но и постоянно обвинять Украину в срыве этих мирных переговоров. Мол, мы за мир, но вот, например, Киев занял наши территории и города – Запорожье, Херсон и т.д.

Карта оккупированных территорий Украины

Если Киев за мир и прекращение войны, почему тогда занимает города, которые по Конституции РФ — это российские города? Значит, Киев не заинтересован в мире и хочет воевать.

Почему? А потому, что не решены "первопричины украинского кризиса".

В общем, вы поняли логику: Путин, говоря Трампу, что он против прекращения огня, но за мир и прекращение войны, по сути говорит, что хочет и будет воевать дальше. До, собственно, и заключения этого самого мира, то есть до капитуляции Украины.

Европейцы, по Киеву, это прекрасно понимают, потому и настаивают именно на прекращении огня. А вот что в голове американская администрация – это уже хороший вопрос (кроме желания вытянуть Россию из этой войны, а саму войну – хоть как-то, но заморозить).

Главное — ни в коем случае не сходить с этого требования минимум: полного прекращения огня и недопустимости сдачи любых территорий без боя (без боя вообще ничего в этом мире не отдается).

Все остальное — ловушка.

Источник: пост Левина в Telegram.