Украина виновата? Трамп мог найти очень нелепый повод отказать Киеву в Tomahawk

Под чьим влиянием у Трампа сформировалось столь ошибочное мнение, пока доподлинно неизвестно

Президент США Дональд Трамп мог придумать очень нелепый повод для того, чтобы отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в предоставлении крылатых ракет Tomahawk. Трамп почему-то считает, что Украина якобы заинтересована в продолжении войны.

Что нужно знать:

Разговор Зеленского и Трампа был напряженным из-за нежелания президента США давать Tomahawk

Если Трамп действительно придумал такой повод, то это странно с его стороны

Источник в администрации Трампа утверждает, что условия для Украины со стороны США будут только ухудшаться

Как утверждает издание CNN со ссылкой на информированные источники, разговор между Зеленским и Трампом был очень напряженным, поскольку они сильно разделились во мнениях о будущем войны в Украине. В частности, Трамп откровенно заявил Зеленскому, что тот не получит дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

Причина оказалась довольно странной, сообщил один американский чиновник. По его словам, у Трампа сложилось довольно ошибочное впечатление, что якобы именно Украина, а не Россия, стремится к эскалации и затягиванию конфликта. При этом до сих пор неизвестно, под чьим влиянием у Трампа сформировалось такое мнение и является ли заявление чиновника правдой, поскольку если да, то это максимально странно со стороны президента США.

После разговора с Зеленским Трамп призвал прекратить огонь на нынешней линии фронта и завершить войну, поскольку, мол, было много убийств и разрушений. А еще один чиновник из администрации Трампа добавил в разговоре с изданием, что "обе стороны должны заключить соглашение" — он дал понять, что условия для Украины со стороны США будут только ухудшаться.

Трамп-"миротворец"

Несмотря на то, что Трамп не стал общаться с прессой сразу после встречи с Зеленским, позже он опубликовал сообщение в собственной социальной сети Truth Social. В сообщении Трамп призвал обе стороны "объявить о победе" — мол, "пусть их рассудит история".

"Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и сердечной, но я сказал ему, как и настойчиво советовал Путину, что пора прекратить убийства и заключить соглашение! Достаточно кровопролития, достаточно определять границы войной и отвагой. Они должны остановиться там, где находятся сейчас. Пусть обе стороны объявят о победе, а история рассудит! Больше никаких выстрелов, никакой смерти, никаких огромных и неподъемных трат. Эта война никогда бы не началась, будь я Президентом. Тысячи людей гибнут еженедельно — хватит, возвращайтесь к своим семьям в мире!", — написал он.

Чуть позже, уже по прилету в свою резиденцию в Мар-а-Лаго Трамп все же вышел к журналистам и подтвердил, что он предложил Зеленскому и Путину остановить боевые действия на существующей сейчас линии фронта и "разойтись по домам".

"Они должны немедленно остановить войну. Нужно остановиться по линии фронта, где бы она ни проходила, иначе это будет слишком сложно — вы никогда не сможете разобраться. Остановитесь на линии фронта, и обе стороны должны вернуться домой, к своим семьям. Прекратите убийства — и на этом все. "Остановитесь прямо сейчас на линии фронта" — я сказал президенту Зеленскому и я сказал Путину", — заявил Трамп.

Напомним, что в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне прошла встреча украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа. На ней поднимался вопрос завершения войны в Украине и не только. Примечательно, что разговор президентов продолжался больше, чем было запланировано сначала. Президенты разговаривали между собой более двух часов. "Телеграф" собрал все о том, чем именно завершилась встреча.