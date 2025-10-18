Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін розповів, як Путін бачить мир в Україні і що в ньому нереального

Чому Путін виступив на зустрічі з Трампом проти припинення вогню та запропонував альтернативу у вигляді підписання всеосяжної угоди щодо завершення війни?

Тобто мирного договору. Тут є момент, який, як я звернув увагу, дехто втрачає. Припинення вогню можна організувати хоч із сьогодні на завтра, потрібен лише наказ, і далі все залежить від польових командирів, щоб вони його дотримувалися.

Припинення вогню може зупинити війну мало не по клацанню пальців, якщо старші та польові командири обох сторін дотримуються домовленості. Ну чи принаймні мінімізувати і звести насильство на фронті до реально можливого мінімуму.

Угода про мир — це складний і довгий процес, який може зайняти роки і навіть десятиліття.

Декілька прикладів на швидку руку:

Єгипет та Ізраїль — припинення вогню 1973 року, мирний договір 1979 року — 6 років.

Йорданія та Ізраїль — перемир'я 1949 року, мирний договір 1994 року — 45 років.

Вірменія та Азербайджан — припинення вогню 2020-го, мирний договір 2025-го — 5 років.

Північна і Південна Кореї — перемир'я 1953 року (і силами ООН, Китаю і КНДР, Південна нічого не підписувала), а мирного договору так і немає до цього дня.

І можна продовжувати цей список далі, але логіка зрозуміла: мирний договір та завершення війни — це не курку на ринку купити, це довгий процес, який і на півстоліття може розтягнутися. І навіть його "швидкі" підписання — це 5 і більше років.

Путін, відмовляючись від першого етапу — власне зупинити саму війну, тобто припинення вогню, пропонує перестрибнути всі етапи і одразу війну завершити миром. А оскільки це довгий процес, то значить колись там потім, у 2030 році, наприклад, а може й пізніше. Поки не буде вирішено "першопричини української кризи", наприклад.

Ба більше, оскільки жодного припинення вогню не підписувалося, за ці роки можна не лише продовжувати бойові дії, а й постійно звинувачувати Україну у зриві цих мирних переговорів. Мовляв, ми за мир, але ось, наприклад, Київ зайняв наші території та міста — Запоріжжя, Херсон тощо.

Карта окупованих територій України

Якщо Київ за мир і припинення війни, то чому тоді займає міста, які за Конституцією РФ — це російські міста? Отже, Київ не зацікавлений у мирі та хоче воювати.

Чому? А тому, що не вирішено "першопричин української кризи".

Загалом, ви зрозуміли логіку: Путін, говорячи Трампу, що він проти припинення вогню, але за мир та припинення війни, по суті каже, що хоче і воюватиме далі. До, власне, і висновків цього миру, тобто до капітуляції України.

Європейці, за Києвом, це чудово розуміють, тому й наполягають саме на припиненні вогню. А ось що в голові американська адміністрація — це вже гарне питання (крім бажання витягнути Росію з цієї війни, а саму війну — хоч якось, але заморозити).

Головне — у жодному разі не сходити з цієї вимоги мінімум: повного припинення вогню та неприпустимості здачі будь-яких територій без бою (без бою взагалі нічого на цьому світі не віддається).

Все решта — пастка.

Джерело: пост Левіна у Telegram.