Говорили больше, чем было запланировано. Чем закончилась закрытая встреча Зеленского и Трампа

Главы государства общались более двух часов

В пятницу, 17 октября, в Вашингтоне прошла встреча украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа. На ней поднимался вопрос завершения войны в Украине и не только. Примечательно, что разговор президентов продолжался больше, чем было запланировано сначала. Президенты разговаривали между собой более двух часов. Ранее планировалось, что лидеры будут общаться за обедом, однако обсуждения продолжились и после него.

Что нужно знать:

Встреча Зеленского и Трампа имела два этапа: пресс-конференция и разговор с глазу на глаз

Президент Украины во время пресс-конференции еще до встречи поднял вопрос "Томагавков"

Трамп не захотел говорить с прессой после встречи, зато еще один большой брифинг дал Зеленский

Отметим, что встреча Трампа и Зеленского должна была начаться в 20:00 по Киеву. Однако произошла небольшая задержка. Предварительно она не повлияла на ход разговора лидеров, который фактически имел два этапа. Ведь сначала президенты провели общий брифинг для печати, а уже потом перешли к личному разговору без камер.

Следует отметить, что Трампу понравился костюм Зеленского на этой встрече. Украинский лидер избрал почти классическую одежду черного цвета, которую глава Белого дома одобрительно оценил.

О чем говорили два президента публично:

Трамп заявил, что Украина и США точно способны заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на мир . Попытки диктатора "выиграть время" его не беспокоят, а если быть "гибкими", войну можно быстро прекратить;

. Попытки диктатора "выиграть время" его не беспокоят, а если быть "гибкими", войну можно быстро прекратить; Трамп похвалил Зеленского , заявив, что он "очень сильный", а также похвалил костюм украинского президента;

, заявив, что он "очень сильный", а также похвалил костюм украинского президента; Президент США пообещал, что встреча в Будапеште будет двусторонней, но Зеленский будет на связи и узнает все первым;

и узнает все первым; Трамп объяснил, почему выбрал именно Венгрию: он, мол, доверяет венгерскому премьеру Виктору Орбану;

Зеленский предложил Трампу тысячи дронов в обмен на ракеты "Томагавк" для Украины . В ответ президент США признал, что американскую армию очень интересуют украинские дроны , но он надеется, что завершить войну удастся и без передачи ракет ;

. В ответ президент США признал, что , но он надеется, что ; При этом Трамп уклонился от ответа на то, должна ли Украина пойти на территориальные уступки для завершения войны;

Трамп посмеялся над идеей построить "тоннель Трампа-Путина" с Чукотки на Аляску . Он спросил Зеленского, нравится ли ему такая идея, на что Зеленский ответил "вообще нет";

. Он спросил Зеленского, нравится ли ему такая идея, на что Зеленский ответил "вообще нет"; Зеленский подтвердил, что Украина пока что готова на любой формат переговоров с РФ — двусторонний или трехсторонний.

Владимир Зеленский покинул Белый дом после разговора, который велся два с половиной часа — значительно дольше запланированного. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сразу улетел в резиденцию в Мар-а-Лаго играть в гольф. При этом Трамп не стал общаться с прессой после ухода из Белого дома.

В свою очередь, Зеленский сделал ряд заявлений для прессы по итогам встречи:

Говорили с Трампом о "Томагавках", никто не отменял эту тему для переговоров . Украина и США должны над этим поработать. Однако вопрос о ракетах "Томагавк" обе стороны договорились публично не комментировать . Тема не закрыта, но публичных комментариев не будет.

. Украина и США должны над этим поработать. Однако вопрос о ракетах "Томагавк" обе стороны . Тема не закрыта, но публичных комментариев не будет. Относительно усиления ПВО есть положительные сигналы, работа ведется . Украина благодарна Трампу за участие. К сожалению, противостоять большому количеству баллистических ракет, с помощью которых РФ совершает теракты против энергетики, Украина сейчас не может. Время в этом смысле играет не на стороне людей, а на стороне россиян .

. Украина благодарна Трампу за участие. К сожалению, противостоять большому количеству баллистических ракет, с помощью которых РФ совершает теракты против энергетики, Украина сейчас не может. Время в этом смысле . Также есть договоренность активнее и больше работать над совместным производством оружия Украины и США. В частности, Соединенные Штаты, возможно, получат определенные виды украинских беспилотников .

. Трамп рассказал Зеленскому о разговоре с Путиным. Украина рассчитывает на давление Трампа на россиян.

Вопрос территорий – это самый чувствительный и сложный момент . Россия хотела бы оккупировать всю территорию Украины . Переговоры будут очень сложными. Сейчас важно сделать первый шаг – прекращение огня , только потом можно будет о чем-то говорить.

. Россия хотела бы . Переговоры будут очень сложными. Сейчас важно сделать первый шаг – , только потом можно будет о чем-то говорить. Вопросы ударов по территории РФ с Трампом не обсуждались. Также стороны не говорили об ответе Украины на российский воздушный терроризм.

Зеленский отметил, что Путин его ненавидит . Это чувство, по словам украинского президента, абсолютно взаимно ввиду того, что делает Россия в Украине.

. Это чувство, по словам украинского президента, ввиду того, что делает Россия в Украине. После встречи с Трампом прошел также разговор с рядом лидеров Европы. Обсуждались гарантии безопасности и другие важные вопросы, рассказал Зеленский. Гарантии безопасности для Украины очень важны, особенно американские гарантии — есть мнение, что Путин впоследствии попытается начать еще одну войну против Украины, если гарантий не будет, или они будут слабыми.

Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, все же опубликовал сообщение в собственной социальной сети Truth Social. Он призвал обе стороны "объявить о победе" — мол, "пусть их рассудит история".

"Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и сердечной, но я сказал ему, как и настойчиво советовал Путину, что пора прекратить убийства и заключить соглашение! Достаточно кровопролития, достаточно определять границы войной и отвагой. Они должны остановиться там, где находятся сейчас. Пусть обе стороны объявят о победе, а история рассудит! Больше никаких выстрелов, никакой смерти, никаких огромных и неподъемных трат. Эта война никогда бы не началась, будь я Президентом. Тысячи людей гибнут еженедельно — хватит, возвращайтесь к своим семьям в мире!", — написал он.

Напомним, что Трамп 16 октября провел телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным. По словам Кремля, инициатором коммуникации выступала якобы РФ. В ходе разговора лидеры договорились о предстоящей встрече в Будапеште в Венгрии. Путин уже связался с венгерским премьером Виктором Орбаном касательно организации этого саммита. В то же время идея встречи Трампа и Путина на венгерской территории удивила Владимира Зеленского.

Ранее "Телеграф" анализировал, почему Дональд Трамп вдруг активизировался на украинском направлении и стоит ли ожидать скорых результатов от очередной встречи.