Никаких обязательств. Трамп отказался поставлять Украине ракеты Tomahawk, – Axios
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На Трампа слишком повлиял разговор с Путиным, прошедший накануне
Президент США Дональд Трамп во время прошедшей 17 октября встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским имел с ним очень "жесткий" разговор. В частности, Трамп отказался поставлять Украине крылатые ракеты Tomahawk — по крайней мере, сейчас.
Что нужно знать:
- Зеленский надеялся получить от США новые виды вооружения, но Трамп был "в другом настроении"
- Разговор между лидерами был достаточно жестким, говорят источники, именно поэтому президенты говорили гораздо больше, чем планировалось
- Европейские лидеры после разговора с Зеленским начали публиковать сообщения в поддержку Украины — это свидетельствует, что успеха не было
Как пишет издание Axios со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом встречи, Зеленский планировал получить от США новые обязательства о поставках вооружения, в том числе ракет Tomahawk. Однако накануне Трамп поговорил с российским правителем Владимиром Путиным и оказался "в совершенно ином настроении". Источники подтвердили, что этот разговор слишком сильно повлиял на президента США.
По словам одного из источников, Трамп заявил Зеленскому, что приоритетом США является дипломатия. А поставки ракет Tomahawk, мол, могут подорвать дипломатические усилия Вашингтона. Это разозлило Зеленского, но сторонам удалось удержаться от эмоций. Впрочем, один из собеседников издания сказал, что встреча "была нелегкой", а другой — что "она была плохой".
"Никто не кричал, но Трамп был жестким... Трамп сделал несколько резких заявлений во время встречи, и в некоторые моменты это стало несколько эмоциональным", — сказали оба собеседника.
Именно поэтому стороны говорили два с половиной часа, после чего Трамп внезапно завершил встречу со словами "Посмотрим, что будет на следующей неделе". Президент США планирует встретиться с Путиным в Будапеште, о чем проинформировал Зеленского.
Неприемлемые предложения, отсутствие обязательств и реакция Европы
Во время разговора с Зеленским Трамп заявил, что текущая позиция США относительно дипломатического урегулирования войны — заморозка по линии фронта. Для Украины это неприемлемое предложение. На свою позицию Трамп намекнул в сообщении, которое совершил уже во время полета в Мар-а-Лаго, написав "Они должны остановиться там, где находятся сейчас. Пусть обе стороны объявят о победе, а история рассудит!".
Зеленским в это время сразу после встречи с Трампами провел онлайн-конференцию с европейскими лидерами. Большинство из них были крайне смущены таким резким изменением взглядов Трампа, но некоторые не выглядели очень удивленными — этого стоило ожидать, сообщил еще один источник, который присутствовал при разговоре.
Показателем удачливости встречи является то, что после разговора европейские лидеры начали публиковать согласованные заявления в поддержку Украины. Это свидетельствует о том, что встреча с Трампом не удалась. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил лидерам стран Европы провести на выходных срочный телефонный разговор советников по национальной безопасности.
Сам Зеленский в ответ на вопросы журналистов о ракетах Tomahawk — в частности, насколько он оптимистично настроен — ответил "Я реалист". Но один из источников сообщил, что проблема еще глубже, чем кажется: Трамп не просто сопротивлялся требованиям Зеленского оказать ракеты.
Украинский лидер планировал получить другие виды вооружения и системы противовоздушной обороны. Но Трамп не предложил никаких новых обязательств по военной помощи Украине или продаже вооружения. Похоже, сейчас больше приходится думать о том, как сохранить то, что уже есть.
Напомним, что в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне прошла встреча украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа. На ней поднимался вопрос завершения войны в Украине и не только. Примечательно, что разговор президентов продолжался больше, чем было запланировано сначала. Президенты разговаривали между собой более двух часов. "Телеграф" собрал все о том, чем именно завершилась встреча.