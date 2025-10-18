Никаких обязательств. Трамп отказался поставлять Украине ракеты Tomahawk, – Axios

На Трампа слишком повлиял разговор с Путиным, прошедший накануне

Президент США Дональд Трамп во время прошедшей 17 октября встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским имел с ним очень "жесткий" разговор. В частности, Трамп отказался поставлять Украине крылатые ракеты Tomahawk — по крайней мере, сейчас.

Что нужно знать:

Зеленский надеялся получить от США новые виды вооружения, но Трамп был "в другом настроении"

Разговор между лидерами был достаточно жестким, говорят источники, именно поэтому президенты говорили гораздо больше, чем планировалось

Европейские лидеры после разговора с Зеленским начали публиковать сообщения в поддержку Украины — это свидетельствует, что успеха не было

Как пишет издание Axios со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом встречи, Зеленский планировал получить от США новые обязательства о поставках вооружения, в том числе ракет Tomahawk. Однако накануне Трамп поговорил с российским правителем Владимиром Путиным и оказался "в совершенно ином настроении". Источники подтвердили, что этот разговор слишком сильно повлиял на президента США.

По словам одного из источников, Трамп заявил Зеленскому, что приоритетом США является дипломатия. А поставки ракет Tomahawk, мол, могут подорвать дипломатические усилия Вашингтона. Это разозлило Зеленского, но сторонам удалось удержаться от эмоций. Впрочем, один из собеседников издания сказал, что встреча "была нелегкой", а другой — что "она была плохой".

"Никто не кричал, но Трамп был жестким... Трамп сделал несколько резких заявлений во время встречи, и в некоторые моменты это стало несколько эмоциональным", — сказали оба собеседника.

Именно поэтому стороны говорили два с половиной часа, после чего Трамп внезапно завершил встречу со словами "Посмотрим, что будет на следующей неделе". Президент США планирует встретиться с Путиным в Будапеште, о чем проинформировал Зеленского.

Неприемлемые предложения, отсутствие обязательств и реакция Европы

Во время разговора с Зеленским Трамп заявил, что текущая позиция США относительно дипломатического урегулирования войны — заморозка по линии фронта. Для Украины это неприемлемое предложение. На свою позицию Трамп намекнул в сообщении, которое совершил уже во время полета в Мар-а-Лаго, написав "Они должны остановиться там, где находятся сейчас. Пусть обе стороны объявят о победе, а история рассудит!".

Зеленским в это время сразу после встречи с Трампами провел онлайн-конференцию с европейскими лидерами. Большинство из них были крайне смущены таким резким изменением взглядов Трампа, но некоторые не выглядели очень удивленными — этого стоило ожидать, сообщил еще один источник, который присутствовал при разговоре.

Показателем удачливости встречи является то, что после разговора европейские лидеры начали публиковать согласованные заявления в поддержку Украины. Это свидетельствует о том, что встреча с Трампом не удалась. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил лидерам стран Европы провести на выходных срочный телефонный разговор советников по национальной безопасности.

Сам Зеленский в ответ на вопросы журналистов о ракетах Tomahawk — в частности, насколько он оптимистично настроен — ответил "Я реалист". Но один из источников сообщил, что проблема еще глубже, чем кажется: Трамп не просто сопротивлялся требованиям Зеленского оказать ракеты.

Украинский лидер планировал получить другие виды вооружения и системы противовоздушной обороны. Но Трамп не предложил никаких новых обязательств по военной помощи Украине или продаже вооружения. Похоже, сейчас больше приходится думать о том, как сохранить то, что уже есть.

Напомним, что в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне прошла встреча украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа. На ней поднимался вопрос завершения войны в Украине и не только. Примечательно, что разговор президентов продолжался больше, чем было запланировано сначала. Президенты разговаривали между собой более двух часов. "Телеграф" собрал все о том, чем именно завершилась встреча.