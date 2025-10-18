Трамп едва держится на ногах? Всплыли новые детали о здоровье президента США

У Трампа могут быть не просто суставные боли, а проблемы гораздо серьезнее

Здоровье американского президента Дональда Трампа, которое может стать вызовом для США, вызывает все больше вопросов и обеспокоенности. Вероятно, 79-летнему лидеру государства может потребоваться операция.

Что известно:

В Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп страдает венозной недостаточностью, поскольку у него часто бывают опухшие ноги и синяки на руках

Анонимные источники из близкого окружения Трампа говорят, что у лидера США серьезный артрит, и возможно, ему потребуется операция по замене тазобедренных суставов

Об этом сообщает издание Radar Online. Источники считают, что Трамп скрывает свои проблемы с коленями и бедрами.

Что говорят о проблемах Дональда Трампа со здоровьем

Самочувствие Дональда Трампа вновь стало горячей темой для обсуждений, после того, как в сети появились кадры как он волочит правую ногу, выходя из своего гольф-кара.

Эксперты отмечают, что неуверенная походка и скованность движений лидера США могут указывать на прогрессирующий артрит и разрушение суставов. В его ближайшем окружении шепчутся, что проблемы могут быть гораздо серьезнее, чем просто суставные боли.

У Дональда Трампа могут быть проблемы с суглобами, Фото: Getty Images

Он испытывает больше боли, чем готов показать. Бедра и колени его беспокоят уже давно, и он старается это скрывать. Врачи говорили, что ему, возможно, потребуется операция по замене тазобедренных суставов — может быть, даже на обоих бедрах, чтобы сохранить подвижность Источник, близкий к Трампу

Инсайдер также добавил, что президент США не любит выглядеть уязвимым, особенно на публике, поэтому многое скрывает. Сейчас он двигается гораздо сложнее, чем раньше. Но сам Трамп уверяет, что он чувствует себя отлично.

Дональд Трамп скрывает проблемы со здоровьем, Фото: Getty Images

Напомним, "Телеграф" писал, что согласно медицинскому отчету Белого дома, Дональд Трамп находился в "отличном когнитивном и физическом здоровье". Впрочем, резкое похудение Трампа вызвало беспокойство среди экспертов и общественности.