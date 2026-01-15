Украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова разъясняет, откуда взялись заоблачные цифры

Россияне уже подняли и понесли по пабликам озвученную Федоровым статистику СОЧ – 200 тысяч. Количество заоблачное. Но кто эти люди? Решила немного объяснить, чтобы сбавить градус удивления — осуждения.

Действительно ли все эти люди дезертиры?

На самом деле существует 4 категории СОЧ (самовольное оставление части. — Ред.).

Первая – это те, кто недолегализовался в армии. То есть воин, который хотел перевестись в другое подразделение и не получил этой возможности, пошел на перевод через СОЧ. Это была популярная схема еще в прошлом году. Даже некоторые подразделения имели наглость публично предлагать такой тип переводов. И все не так хорошо кончается для этой категории. Ведь для легализации в новом подразделении нужно еще и решение суда, который может длиться месяцы.

Так вот, есть множество бойцов, воюющих уже в новых подразделениях, но так у них и не оформленных.

И тут я вас удивлю – это и пилоты-бомберы и даже штурмовики. То есть человек фактически в армии. Юридически — без прав и должности, ДД (денежного довольствия. — Ред.) и гарантий от государства в случае ранения или гибели все же воюет. Я лично знаю такие случаи.

И министр Федоров заявил, что нам нужно решить проблему с СОЧ.

Решение — это на законодательном уровне изменить процедуру рассмотрения в суде именно таких воинов. Повторюсь – их немало.

Вторая категория – СОЧ после пребывания в окопе более 100 дней. К сожалению, возвращаться после такого "жизненного квеста" снова в пехоту и заходить на позицию на неопределенное время во второй раз согласны не все. И именно такие воины тоже попадают в статистику СОЧ.

Решение проблемы — предоставлять воину гарантии, что после выхода из окопа он будет иметь право выбрать другую должность. Даже в другом подразделении. Как, например, это произошло с Сергеем Тищенко, который провел в окопе 471 день, а после него вернулся на должность парамедика в медроту.

Третья категория — наиболее злостная — "схематозники". Или, как их называют в войсках, профессиональные СОЧ.

Типы идут в СОЧ перед заходом на позицию. Попадают в "обрез" (батальон резерва). Отслеживаются там какое-то время и, когда приходят покупатели из других бригад, соглашаются на должности. Проходят снова подготовку. Становятся на ДД. Получают месяц-два это ДД, а перед заходом на позицию и на задание — снова в СОЧ. И дальше по кругу. И несколько раз.

Решение — единая база таких схематозников, в которую имели бы доступ все подразделения ВСУ. Чтобы подразделение понимало, что оно берет именно такого бойца, который будет получать государственное обеспечение без всякого желания выполнять задачи, сколько сил и средств бы в него инструкторы в новом подразделении ни вкладывали.

Четвертая категория – СОЧ после БЗВП. Наиболее массовая. Но тоже не 200 тысяч. Такие становятся дезертирами, даже не побывав в первом бою. Вот с ними нужно работать.

Решение – это те, кого можно убедить и из кого можно создать воина. Но здесь должны быть и психологи и командиры, которые объяснят, что за Украину не уm&рают, а уb£вают. И этому можно научиться. Потому что ни один профессиональный воин не родился с автоматом.

Источник: пост Юлии Кириенко-Мериновой в Facebook