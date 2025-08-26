Не общается с российскими актерами после начала войны: куда исчез Макар Гусев из "Приключений электроника"

В кино Василий давно не снимается — он кардинально изменил свою жизнь

Василий Скромный – звезда культового советского фильма "Приключения электроника", именно поэтому навсегда ассоциируется с образом Макара Гусева. Однако после славы в подростковом возрасте он избрал совсем другой путь, хотя и успел сняться еще в нескольких фильмах.

Сегодня, 26 августа, Василий Скромный отмечает свое 61-летие. "Телеграф" решил вспомнить по этому случаю, что известно сейчас о советском актере.

Василий родился 26 августа 1964 в Одессе. Роль в фильме 15-летний юноша получил случайно. Его заметили в одной из одесских школ и сразу пригласили сыграть Макара Гусева, ведь юноша, по словам режиссера, вырыт герой его киноленты. После этого он окончил театральную школу при Одесской киностудии.

Родом Василий Скромный из Одессы

После выхода на экраны "Приключений электроника" к Василию пришла настоящая слава. В первой половине 80-х он снялся в "Школе", "Третьем измерении", "Комбате" и некоторых других фильмах.

Василий Скромный в роли Макара Гусева

Однако впоследствии Скромный выбрал другой, непубличный путь и решил стать моряком, о чем давно мечтал. В общем, он пошел по стопам своего отца. Понятно, что он служил в армии в морской авиации. Новой профессией Василий настолько увлекся, что об актерском прошлом совсем забыл.

Где сейчас Василий Скромный и что говорит о войне

Когда Скромный демобилизовался, стал курсантом морского училища, а затем боцманом. Василий выходил у моря и побывал в Южной Америке, Африке, Австралии, Аргентине и Кубе. Сейчас Василий до сих пор моряк.

Василий Скромный

В 2018 году звезда "Приключений электроника" признался, что хотел бы снова примерить на себя роль Макара Гусева. Василий отметил, что с удовольствием снялся бы в продолжении сериала и пожалел, что пока таких предложений ему не поступало.

Василий Скромный

В открытых источниках нет информации о высказываниях Василия Скромного о войне. Однако однажды российский актер и фигурант базы "Миротворец" Владимир Торсуев признался, что Скромный перестал с ним общаться после начала так называемой "спецоперации". Он также отметил, что с другими коллегами Василий тоже не поддерживает общение.

