Не общается с российскими актерами после начала войны: куда исчез Макар Гусев из "Приключений электроника"
В кино Василий давно не снимается — он кардинально изменил свою жизнь
Василий Скромный – звезда культового советского фильма "Приключения электроника", именно поэтому навсегда ассоциируется с образом Макара Гусева. Однако после славы в подростковом возрасте он избрал совсем другой путь, хотя и успел сняться еще в нескольких фильмах.
Сегодня, 26 августа, Василий Скромный отмечает свое 61-летие. "Телеграф" решил вспомнить по этому случаю, что известно сейчас о советском актере.
Василий родился 26 августа 1964 в Одессе. Роль в фильме 15-летний юноша получил случайно. Его заметили в одной из одесских школ и сразу пригласили сыграть Макара Гусева, ведь юноша, по словам режиссера, вырыт герой его киноленты. После этого он окончил театральную школу при Одесской киностудии.
После выхода на экраны "Приключений электроника" к Василию пришла настоящая слава. В первой половине 80-х он снялся в "Школе", "Третьем измерении", "Комбате" и некоторых других фильмах.
Однако впоследствии Скромный выбрал другой, непубличный путь и решил стать моряком, о чем давно мечтал. В общем, он пошел по стопам своего отца. Понятно, что он служил в армии в морской авиации. Новой профессией Василий настолько увлекся, что об актерском прошлом совсем забыл.
Где сейчас Василий Скромный и что говорит о войне
Когда Скромный демобилизовался, стал курсантом морского училища, а затем боцманом. Василий выходил у моря и побывал в Южной Америке, Африке, Австралии, Аргентине и Кубе. Сейчас Василий до сих пор моряк.
В 2018 году звезда "Приключений электроника" признался, что хотел бы снова примерить на себя роль Макара Гусева. Василий отметил, что с удовольствием снялся бы в продолжении сериала и пожалел, что пока таких предложений ему не поступало.
В открытых источниках нет информации о высказываниях Василия Скромного о войне. Однако однажды российский актер и фигурант базы "Миротворец" Владимир Торсуев признался, что Скромный перестал с ним общаться после начала так называемой "спецоперации". Он также отметил, что с другими коллегами Василий тоже не поддерживает общение.
