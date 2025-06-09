Воспитывает сына, пока муж на войне: как выглядит жена Андрея Белецкого и что о ней известно

Сын у пары родился в 2022 году, его назвали Андрей-Северин

Андрей Белецкий — украинский военный и общественный деятель, полковник, командир 3-й отдельной штурмовой бригады (2023-2024), с 2024 года командир Третьего армейского корпуса ВСУ. Он весьма публичная личность и известный украинцам, а вот о его личной жизни знают далеко не все.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о жене Андрея Белецкого, как она выглядит и чем занимается.

Жена Белецкого — известная журналистка

Женой командира Третьего армейского корпуса ВСУ Андрея Белецкого является известная украинская журналистка Татьяна Даниленко. И для него, и для нее это второй брак. У каждого есть дети в первом браке, а общий сын Андрей-Северин родился в 2022 году.

Татьяна Даниленко родилась в Житомире 30 октября 1983 года, сейчас ей 41 год. Она известная журналистка, которая с начала карьеры работала на разных телеканалах, в частности СТБ, 5 канал, Общественное телевидение и Радио НВ.

После начала полномасштабного вторжения, когда муж Андрей Белецкий воевал, Татьяна занималась воспитанием их маленького сына и немного отошла от публичной деятельности. Однако уже в мае 2023 года Даниленко вернулась к активной журналистской деятельности. Она принимала участие в совместных аналитических эфирах журналистов "Украинской правды".

Позже в октябре 2024 года журналистка стала ведущей нового итогового видеопроекта Украинской правды "УП. Неделя" на Youtube-канале. Татьяна Даниленко практически сама воспитывает сына, пока Андрей Белецкий защищает Украину.

Время от времени журналистка публикует милые фото в соцсетях, когда муж бывает в Киеве и проводит время с семьей. Кроме того, она волонтерит и делает посты в соцсетях на общественно важные темы.

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