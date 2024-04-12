"Повышение тарифов рассматривается": эксперт объяснил, поможет ли это восстановить энергосистему

Окончательное решение пока не принято, ведутся расчеты

Вопрос возможного поднятия тарифов на электроэнергию до сих пор не решен, однако, по словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, Министерство энергетики действительно его рассматривает. В то же время, эксперт считает, что такой шаг вряд ли позволит восстановить поврежденные объекты энергосистемы.

Об этом Олег Попенко сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE. По его словам, на восстановление энергосистемы требуется много средств, и поднятие тарифов не покроет расходы.

"Минэнерго рассматривает вопрос поднятия тарифов на электроэнергию. Они сейчас производят расчеты", — сказал Попенко.

Эксперт подчеркнул, что такое повышение цен на электроэнергию не поможет быстро восстановить энергетическую инфраструктуру. Во-первых, по его мнению, в мировой практике отсутствует подобный опыт. Во-вторых, на это нужно в десятки раз больше средств, одних налогов не хватит.

"Я считаю, что поднимать сейчас тарифы под лозунгом возобновления энергетической инфраструктуры — это посмеяться над людьми", — сказал Попенко.

Ранее "Телеграф" писал, что действие тарифа на газ истекает в апреле. Известно, сколько украинцы будут платить в мае.