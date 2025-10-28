Пенсия за выслугу лет в Украине в 2025 году: размер для разных профессий

В Украине помимо обычной пенсии, существует еще один вид выплат, который может получать лишь определенный вид граждан. Это пенсия за выслугу лет.

"Телеграф" рассказывает о том, что такое пенсия за выслугу лет и кто её может получить в 2025 году.

Кто имеет право на пенсию за выслугу лет

Пенсия за выслугу лет, в отличие от обычной пенсии, назначается тем, чья профессиональная деятельность связана с повышенным риском, нагрузкой или особой ответственностью. Это, например, летчики, педагоги, спортсмены, медики, артисты, военные, прокуроры.

Согласно украинскому законодательству такая пенсия может быть назначена либо независимо от возраста, либо после достижения определенного возрастного порога – все зависит от профессии и продолжительности специального стажа.

Условия назначения пенсии за выслугу лет

Пенсию за выслугу лет могут предоставить при соблюдении некоторых условий. Отсутствие хотя бы одного из них не будет давать права на начисление денежной помощи. А именно:

Работник выходит на пенсию по возрасту в соответствии с законом №1058.

Гражданин работал в заведениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на день достижения пенсионного возраста на должностях, предусматривающих право на пенсию за выслугу лет в соответствии с законом №1788-XII "О пенсионном обеспечении".

Соблюдено требование относительно страхового стажа на соответствующих должностях для женщин в 30 лет, для мужчин в 35 лет.

Отсутствует начисление до этого любой другой пенсии.

Пенсия за выслугу лет для разных категорий работников

Пенсии за выслугу лет, согласно данным ПФУ, назначаются:

независимо от возраста:

пенсия за выслугу лет артистам назначается при наличии на время обращения за пенсией стажа творческой деятельности от 20 до 35 лет ;

; пенсия за выслугу лет работникам авиации назначается – мужчины со стажем от 25 до 26,6 лет, женщины – от 20 до 21,6 лет ;

; пенсия за выслугу лет педагогическим работникам назначается — при наличии стажа работы от 25 лет до 26 лет 6;

пенсия за выслугу лет медицинским работникам назначается — при наличии стажа работы от 25 лет до 26 лет 6;

пенсия за выслугу лет социальным работникам назначается – при наличии специального стажа от 25 до 26,5 лет ;

; пенсия за выслугу лет спортсменам назначается — если имеют не менее 25 лет стажа, из которых 6 лет — в составе национальной сборной Украины .

. пенсия за выслугу лет военным назначается — если у них не менее 25 лет выслуги – независимо от возраста, если достигли 45 лет и имеют не менее 25 лет страхового стажа, из которых не менее 12,6 лет – военная служба.

пенсия за выслугу лет работникам прокуратуры назначается — имеющим не менее 25 лет выслуги, в том числе не менее 15 лет работы в должности прокурора. В этом случае пенсия назначается вне зависимости от возраста. Размер пенсии составляет 60% месячной заработной платы прокурора. Если прокурор имеет меньшую выслугу (от 15 лет), но общий стаж – 30-35 лет, он может выйти на пенсию по достижении 57 лет для мужчин и 55 лет для женщин. В таком случае размер пенсии определяется пропорционально количеству отработанных лет.

Кроме того, на пенсию могут выйти по достижении определенного возраста работники железной дороги, диспетчеры, бортпроводники, геологи, работники лесозаготовок и флота. Для каждой из этих категорий действуют свои нормы и требования к продолжительности стажа.

Размер такой пенсии зависит от заработной платы и количества лет страхового стажа. Она назначается только после освобождения от должности, дающей право на ее получение.

Как рассчитывается пенсия за выслугу лет

Размер пенсии за выслугу лет определяется, как и размер пенсии по возрасту, согласно ст. 27, 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" индивидуально для каждого лица отдельно, как произведение заработной платы, определенной в соответствии со ст. 40, 41 Закона и коэффициента страхового стажа, определенного по ст. 25 Закона.

Минимальный размер пенсии по возрасту (за выслугу лет) при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, определенного законом. За каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 годам женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1 процент размера пенсии, исчисленной в соответствии со статьей 27 настоящего Закона, но не более чем на 1 процент минимального размера пенсии по возрасту. Имеющийся у лица сверхурочный страховой стаж не может быть ограничен.

Максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющих особые заслуги перед лицом, утратившие трудоспособность. В настоящее время максимальный размер пенсии не может превышать не может превышать 23 610 грн, что соответствует десяти прожиточным минимумам для нетрудоспособных лиц.

Примеры расчета пенсии за выслугу лет

Напомним, что по данным ПФУ, Размер пенсии за выслугу лет определяется, как и размер пенсии по возрасту. Для примера рассчитаем пенсию педагога и для нее возьмем условные цифры:

Расчет "обычной пенсии"

средняя з/п будущего пенсионера — 20 тыс. грн (предположим, что она была стабильной в течение всего расчетного периода и соотношение ее к средней по стране не менялось, хотя на практике так не бывает);

коэффициент трудового стажа – 35 лет × 1% = 0,35;

средняя з/п в Украине (ее берут за 3 года, с 2022 по 2024) — 15 057,09 грн.

20 000грн (средняя зарплата, которую получал человек) / 15 057,09 грн (средняя зарплата по стране) × 0, 37 (коэффициент стажа) × 15 057,09 грн (средняя зарплата по стране) = ~7000 грн. Кроме того, учитывается надбавка за выслугу лет:

при стаже от 3 до 10 лет – 10% к окладу;

от 10 до 20 лет – 20%;

свыше 20 лет – 30%.

Чем выше стаж и заработная плата, тем больше размер будущих выплат. В среднем пенсия по выслуге лет для учителей составляет около 5–6 тысяч гривен.

Переход с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту

Пенсионер, получающий пенсию за выслугу лет, после достижения им возраста, установленного ст. 26 Закона Украины № 1058-IV, имеет право перейти на пенсию по возрасту.

Лицам, которым назначена пенсия за выслугу лет, во время работы в должности, дающей право на эту пенсию, пенсия не выплачивается. Право на получение одновременно и пенсии, и заработной платы у них возникает только в случае, если по достижении пенсионного возраста им будет назначена пенсия по возрасту.

Перевод с одного вида пенсии на другой осуществляется со дня подачи заявления на основании документов о страховом стаже, заработной плате и других документов, находящихся во время перевода с одного вида пенсии на другой в пенсионном деле, а также дополнительных документов, полученных органами Пенсионного фонда.

Если пенсионер после назначения пенсии за выслугу лет не работал, расчет пенсии по возрасту будет производиться по материалам пенсионного дела, то есть фактически размер пенсии не изменится — изменится только его вид.

Если же пенсионер после назначения пенсии работал, то при переводе его на пенсию по возрасту по его желанию могут быть учтены стаж и заработок, приобретенные после назначения пенсии за выслугу лет, то есть увеличится коэффициент страхового стажа и индивидуальный коэффициент заработной платы.

Где и как оформить пенсию за выслугу лет

Независимо от типа пенсии, для оформления в Пенсионный фонд Украины необходимо предоставить базовый пакет документов:

Заявление о назначении пенсии (бланк можно получить в Пенсионном фонде или скачать с сайта). Паспорт гражданина Украины (оригинал и копия) или вид на жительство для иностранных граждан. Идентификационный код (оригинал и копия). Трудовая книжка (оригинал и копия) или другие документы, подтверждающие страховой стаж (например, справки с работы, военный билет, дипломы, свидетельства о рождении детей для женщин). Справка о заработной плате за любые 60 месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года. После этой даты данные подтверждаются из Пенсионного фонда. Документ, подтверждающий место жительства (например, справка о регистрации).

Этот перечень является основным, но в зависимости от ситуации могут потребоваться дополнительные документы.

Для оформления пенсии по возрасту на льготных условиях или за выслугу лет:

Справка о характере работы или условиях труда.

Документы, подтверждающие занятость (приказы, записи в трудовой книжке).

Возможные ограничения и нюансы

С 1 января 2025 года к части пенсии, превышающей 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (то есть свыше 23610 грн), применяются понижающие коэффициенты в зависимости от размера превышения. Это означает, что высокие пенсии подлежат определенному обрезанию части выплаты, чтобы сохранить баланс между разными категориями получателей.

Понижающие коэффициенты выглядят следующим образом:

до 11 размеров ПМ (25 971 грн) — коэффициент 0,5;

от 11 до 13 размеров ПМ (до 30 693 грн) — коэффициент 0,4;

от 13 до 17 размеров ПМ (до 40137 грн) – коэффициент 0,3;

от 17 до 21 размеров ПМ (до 49 581 грн) — коэффициент 0,2;

свыше 21 размера ПМ (более 49581 грн) — коэффициент 0,1.

Это правило применяется к дополнительным выплатам, надбавкам, повышениям и другим доплатам, установленным законодательством, но не затрагивает основную часть пенсии.

Будут ли изменения в пенсии за выслугу лет в 2026 году

Адвокат ОА EvrikaLaw Ольга Брус в комментарии УНИАН рассказала, что перерасчет пенсии по выслуге лет в Украине не запланирован ни в 2025, ни в 2026 году. Пенсионные выплаты могут пересчитать только тем лицам, которые вышли на пенсию по возрасту.

Где получить консультацию и точный расчет

Узнать о своей будущей пенсии по возрасту можно в Пенсионном фонде.

Вывод

Пенсия за выслугу лет – важная льгота для людей со специальным стажем.

Совет: проверять свои документы, планировать выход наперед, обращаться в ПФУ за консультацией.

Напомним, ранее мы писали о том, что некоторым украинским пенсионерам обрежут выплаты после 31 декабря.