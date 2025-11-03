Минимальная пенсия в 2025 году: актуальный размер и изменения

Мінімальна пенсія в Україні може зрости вже скоро

Пенсионеры получают выплаты, размер которых зависит от возраста, стажа и категории получателя. Однако минимальная пенсия в Украине не может быть ниже суммы, которую государство гарантирует на уровне закона.

"Телеграф" рассказывает о размере минимальной пенсии 2025 и том, кто её может получить.

Кому принадлежит минимальная пенсия

Минимальную пенсию в Украине получают неработающие пенсионеры с недостаточным страховым стажем, а также работающие пенсионеры, которым гарантирована выплата не ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Размер минимальной пенсии

Согласно данным Пенсионного Фонда, в ноябре 2025 года размер минимальной пенсии в Украине составляет 2361 гривну. Она выплачивается работающим пенсионерам и не может быть ниже данной суммы в связи с тем, что привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

Как рассчитывается минимальная пенсия

В Украине размер минимальной пенсии варьируется для разных граждан, а значит он может быть разным (но не ниже 2361 грн.) для разных категорий. На него, в частности, влияют стаж и возраст получателя.

Влияние стажа на минимальную пенсию

Стаж оказывает существенное влияние на размер будущих выплат пенсионера:

3 758 гривен – для людей от 65 лет с полным стажем (30 лет для женщин, 35 лет для мужчин);

3 758 гривен – для лиц старше 80 лет со стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин;

3 613 гривен – для пенсионеров 70 – 79 лет с полным страховым стажем;

3 323 гривен – для людей до 70 лет с необходимым стажем или с инвалидностью I группы;

3 038 гривен – для других неработающих пенсионеров.

Дополнительные факторы, влияющие на размер минимальной пенсии

Среди факторов, которые могут повлиять на размер минимальной пенсии, в частности, индексация и различные надбавки, например для лиц с инвалидностью или участников войны.

Как получить точный расчет минимальной пенсии

Чтобы получить точный расчет будущей пенсии, воспользуйтесь "Пенсионным калькулятором" на веб-портале Пенсионного фонда Украины или обратитесь в любой сервисный центр Пенсионного фонда, чтобы сделать это лично. Калькулятор дает предварительную оценку, которая базируется на данных вашего страхового стажа, заработка и средней зарплаты в Украине.

Вырастет ли минимальная пенсия в Украине в 2026 году?

Кабинет министров уже утвердил бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. Этот документ определяет ключевые параметры бюджетной политики и служит базой формирования государственного бюджета.

Размер социальной пенсии напрямую зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, а в проекте Закона о Госбюджете на 2026 год предусмотрено его повышение на 203 гривны — с нынешних 2361 до 2564 гривен.

Вывод

Минимальная пенсия гарантируется государством, сумма привязана к прожиточному минимуму и стажу.

Советы: проверять свой стаж в ПФУ, следить за законодательными изменениями, пользоваться официальными калькуляторами.

Напомним, ранее мы писали о том, на какую пенсию рассчитывать в 2025 году, если есть минимальный стаж и до 25 тысяч зарплаты.