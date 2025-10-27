Пенсия по инвалидности военнослужащим в 2025 году: 1, 2 и 3 группа

Пенсия по инвалидности для военнослужащих в 2025 году зависит от многих факторов

Украинским военнослужащим, которые получили тяжелые ранения, приводящие к инвалидности, гарантирована военная пенсия. Размер такого обеспечения зависит от ряда факторов, включая группу инвалидности, ее причину и статус военного.

"Телеграф" рассказывает о том, кто имеет право на военную пенсию по инвалидности в 2025 году, а также о её размерах и нюансах.

Кто имеет право на военную пенсию по инвалидности

Согласно закону Украины, военные пенсии по инвалидности предусмотрены для тех лиц, инвалидность которых наступила в период прохождения службы или не позднее 3 месяцев после того, как человек уволился. Помимо этого такие выплаты могут получить граждане, чья инвалидность настала после указанного срока, но являющаяся следствием болезни, контузии или травмы, полученной во время службы или пребыванием в плену или заложником.

Важно: чтобы иметь право на военную пенсию в Украине, должно соблюдаться условие — во время пребывания в статусе заложника или пленного лицо не должно совершать преступлений против мира и человечества.

Группы инвалидности и причины

Военные пенсии по инвалидности имеют три группы.

Среди причин:

Военная пенсия по инвалидности в результате войны;

Военная пенсия для других лиц (не в следствии войны).

Размер пенсии по инвалидности для военнослужащих

Согласно данным ПФУ, в 2025 году лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах от суммы их денежного довольствия:

военная пенсия по инвалидности 1 группа — 100%

военная пенсия по инвалидности 2 группа — 80%

военная пенсия по инвалидности 3 группа — 60%

Другим лицам с инвалидностью (не вследствие войны) пенсия назначается в размерах от суммы их денежного довольствия:

I группа инвалидности: 70%

II группа инвалидности: 60%

III группа инвалидности: 40%

Минимальная военная пенсия для военнослужащих

Стоит отметить, что минимальная военная пенсия в Украине не может быть ниже гарантированных выплат, которые установило государство. Они начисляются вне зависимости от расчетного процента от их денежного довольствия. Согласно данным, по состоянию на март 2025 года эти минимальные суммы с учетом надбавок составляют:

I группа инвалидности в результате войны: не менее 16 847 грн

не менее II группа инвалидности в результате войны: не менее 13 822 грн

не менее III группа инвалидности в результате войны: не менее 9478 грн

Эти минимальные гарантии установлены постановлением Кабинета министров Украины "Об установлении ежемесячного государственного адресного пособия к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий" № 656 от 28 июля 2010 года (с изменениями, внесенными постановлением от 16.07.2021).

Особенные случаи и надбавки

Размеры денежного довольствия военнослужащих могут отличаться в зависимости от звания, должности, выслуги лет и других факторов. Соответственно и расчетный размер пенсии по инвалидности будет индивидуальным.

Где и как оформить военную пенсию по инвалидности

Военная пенсия также назначается органами Пенсионного фонда, но в отличие от гражданских, военнослужащим обычно со сбором документов помогают ТЦК или иная структура, за которой закреплен военнослужащий, например: Министерство внутренних дел, Администрация госпогранслужбы, Нацгвардия, Служба безопасности и т.д.

То есть заявление и необходимые документы для назначения пенсии подаются лично по месту регистрации в районный ТЦК. Они делают запросы в воинские части для получения финансовых и других документов, необходимых для назначения пенсии. Далее сформированный пакет направляется в областной ТЦК, а оттуда уже в Пенсионный фонд.

Список необходимых документов:

заявление;

денежный аттестат (с последнего места службы);

справка о размере ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия (надбавки, доплаты, повышения) и премии для исчисления пенсии (из всех частей, где военнослужащий проходил службу за последние 24 месяца);

выписки из приказов о зачислении и исключении из списков личного состава воинской части;

паспорт;

идентификационный код;

выписка о регистрации места жительства лица;

справка по реквизитам банковского счета;

справка медико-социальной экспертной комиссии

свидетельство о болезни или выписка ВЛК.

Будет ли повышение пенсий по инвалидности для военных в 2026 году

В 2026 году для украинцев планируется масштабный перерасчет пенсий. Индексация, как обычно, произойдет 1 марта. В 2026 году планирует увеличить пенсионный фонд на 123 миллиарда гривен, что примерно на 10% больше, чем годом ранее. Это позволит повысить среднемесячную пенсию ориентировочно на 100 грн за каждую тысячу. Например, если пенсия составляла 5000 грн, то после индексации она может вырасти до 5500 грн. Однако это средний показатель и такого повышения смогут ожидать далеко не все.

Вывод

Украинцам которые получили тяжелые ранения, приводящие к инвалидности, гарантирована военная пенсия по инвалидности. Её размер зависит от причин и группы инвалидности, однако государством также гарантирована минимальная сумма выплат, ниже которой выплата не может быть.

Совет: проверить, принадлежите ли вы к инвалидности в результате войны, обратиться в ПФУ для точного расчета выплат.

