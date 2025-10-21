13 пенсия: какой размер и условия получения от ПФУ в 2025 году
Размер 13 пенсии у всех будет индивидуальным
В Украине предусмотрена такая разновидность выплат как "13 пенсия". Её выплачивают в отдельных случаях определенным гражданам.
"Телеграф" рассказывает о том, кто и как может получить 13 пенсию в Украине в 2025 году.
Кто имеет право на 13 пенсию
"13 пенсией" в Украине неофициально называют пенсию умершего человека, которую Пенсионный фонд выплачивает после его смерти. То есть, если пенсионер не успел получить свои пенсионные выплаты из-за физической смерти, их могут забрать члены его семьи.
Она выплачивается членам его семьи, которые жили вместе на день смерти, а также нетрудоспособным членам семьи, что находились на его иждивении, независимо от того, проживали они вместе с умершим пенсионером на день смерти или нет.
Важно: как отмечают в ПФУ, в случае обращения нескольких членов семьи, имеющих право на получение суммы пенсии, причитающаяся им сумма делится поровну между ними.
Размер 13 пенсии
Размер "13 пенсии" — это сумма пенсии, принадлежавшей пенсионеру и оставшейся недополученной в связи с его смертью. Соответственно, количество средств в каждом случае будет индивидуальным.
Когда выплачивают 13 пенсию
13 пенсия выплачивается после подачи заявления на недополученные выплаты за умершего пенсионера. Его можно подать:
- непосредственно в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
- дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ.
Как получить 13 пенсию
Вместе с заявлением для выплаты недополученной пенсии в Фонд предоставляются следующие документы:
• свидетельство о смерти;
• документы, подтверждающие родственные отношения с умершим пенсионером (свидетельство о браке, свидетельство о рождении);
• документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);
• регистрационный номер учетной карты налогоплательщика (индивидуальный налоговый номер);
• реквизиты банковского счета заявителя;
• документы, удостоверяющие их проживание с пенсионером на день смерти (справка о составе семьи или справка о фактическом месте жительства без регистрации и т.п.).
Дополнительные нюансы
Если недополученная пенсия вошла в состав наследства (кроме пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", которые не включаются в состав наследства и выплачиваются за обращением, поступившим не позднее 6 месяцев после смерти пенсионера), то для его получения заявление в документ смерть, также прилагается свидетельство о праве на наследство.
Недополучена пенсия выплачивается органами Пенсионного фонда Украины путем зачисления средств на текущий счет заявителя. В случае, если у заявителя отсутствует текущий банковский счет, то выплату можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка" в любом отделении Сбербанка, предоставив паспорт и карту налогоплательщика (идентификационный код).
Кому могут отказать в "13 пенсии"
Если родственники умершего пенсионера не обратятся за недополученной пенсией в установленный срок (6 месяцев со дня открытия наследства), либо если они не соответствуют требованиям (не проживали с пенсионером на день смерти или не находятся на его иждивении). Также могут отказать в выплате, если не будет предоставлен полный пакет необходимых документов.
Вывод
"Тринадцатая пенсия" в Украине — это неофициальное название выплаты в случае смерти пенсионера. Её получают родственники усопшего, а её размер зависит от размера недополученных средств. Чтобы её получить необходимо подать необходимый пакет документов в отведенные сроки.
