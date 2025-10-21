13 пенсия: какой размер и условия получения от ПФУ в 2025 году

Размер 13 пенсии у всех будет индивидуальным

В Украине предусмотрена такая разновидность выплат как "13 пенсия". Её выплачивают в отдельных случаях определенным гражданам.

"Телеграф" рассказывает о том, кто и как может получить 13 пенсию в Украине в 2025 году.

Кто имеет право на 13 пенсию

"13 пенсией" в Украине неофициально называют пенсию умершего человека, которую Пенсионный фонд выплачивает после его смерти. То есть, если пенсионер не успел получить свои пенсионные выплаты из-за физической смерти, их могут забрать члены его семьи.

Она выплачивается членам его семьи, которые жили вместе на день смерти, а также нетрудоспособным членам семьи, что находились на его иждивении, независимо от того, проживали они вместе с умершим пенсионером на день смерти или нет.

Важно: как отмечают в ПФУ, в случае обращения нескольких членов семьи, имеющих право на получение суммы пенсии, причитающаяся им сумма делится поровну между ними.

Размер 13 пенсии

Размер "13 пенсии" — это сумма пенсии, принадлежавшей пенсионеру и оставшейся недополученной в связи с его смертью. Соответственно, количество средств в каждом случае будет индивидуальным.

Когда выплачивают 13 пенсию

13 пенсия выплачивается после подачи заявления на недополученные выплаты за умершего пенсионера. Его можно подать:

непосредственно в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Как получить 13 пенсию

Вместе с заявлением для выплаты недополученной пенсии в Фонд предоставляются следующие документы:

• свидетельство о смерти;

• документы, подтверждающие родственные отношения с умершим пенсионером (свидетельство о браке, свидетельство о рождении);

• документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);

• регистрационный номер учетной карты налогоплательщика (индивидуальный налоговый номер);

• реквизиты банковского счета заявителя;

• документы, удостоверяющие их проживание с пенсионером на день смерти (справка о составе семьи или справка о фактическом месте жительства без регистрации и т.п.).

Дополнительные нюансы

Если недополученная пенсия вошла в состав наследства (кроме пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", которые не включаются в состав наследства и выплачиваются за обращением, поступившим не позднее 6 месяцев после смерти пенсионера), то для его получения заявление в документ смерть, также прилагается свидетельство о праве на наследство.

Недополучена пенсия выплачивается органами Пенсионного фонда Украины путем зачисления средств на текущий счет заявителя. В случае, если у заявителя отсутствует текущий банковский счет, то выплату можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка" в любом отделении Сбербанка, предоставив паспорт и карту налогоплательщика (идентификационный код).

Кому могут отказать в "13 пенсии"

Если родственники умершего пенсионера не обратятся за недополученной пенсией в установленный срок (6 месяцев со дня открытия наследства), либо если они не соответствуют требованиям (не проживали с пенсионером на день смерти или не находятся на его иждивении). Также могут отказать в выплате, если не будет предоставлен полный пакет необходимых документов.

Вывод

"Тринадцатая пенсия" в Украине — это неофициальное название выплаты в случае смерти пенсионера. Её получают родственники усопшего, а её размер зависит от размера недополученных средств. Чтобы её получить необходимо подать необходимый пакет документов в отведенные сроки.

Напомним, ранее мы писали о том, на какую пенсию рассчитывать в 2025 году, если есть минимальный стаж и до 25 тысяч зарплаты.