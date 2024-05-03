До 120 тыс грн: сколько дней длится декретный отпуск и какие суммы выплат

Отпуск может продолжаться 3 года

В Украине мать имеет право на декретный отпуск по беременности и родам, который длится 126 дней или 180 дней в зависимости от категории женщин. Сумма декретных выплат колеблется от 2920 до 120 тысяч гривен.

Листок о нетрудоспособности женщины получат из медучреждения на 30-й неделе беременности. Об этом напомнили в Экономическая правда.

Какова продолжительность декретного отпуска

Согласно статье 179 Кодекса законов о труде отпуск по беременности и родам длится 126 дней (70 дней — до рождения младенца и 56 — после). В случае если женщина родила 2 и более детей или осложнения родов, отдых могут продлить с 56 до 70 дней.

Если беременная была женщиной-чернобыльцем, то ей дают отпуск на 180 дней (90 дней до родов и 90 после).

С 2023 года отпуск, предусмотренный до родов, по желанию может быть перенесен на период после родов.

Помощь по беременности и родам выплачивается женщинам, имеющим больничный лист нетрудоспособности из медицинского учреждения, выданный на 30 неделе. Для чернобыльцев действует ограничение на 27-й неделе.

В то же время родители (один из них) могут принять отпуск до достижения ребенка трехлетнего возраста.

Размер декретных выплат

На них имеют право трудоустроенные и безработные женщины. Трудоустроенная мать получит помощь в размере 100% средней зарплаты из Пенсионного фонда за весь период декретного отпуска. Для этого работодатель должен подать в Пенсионный фонд соответствующее заявление-расчет.

Минимальная помощь в связи с беременностью и родами в Украине не может быть меньше минимальной заработной платы (8 000 грн) или больше ее в 15 выплат минимальной зарплаты — 120 000 грн.

Для неработающих женщин помощь составляет 25% от месячного прожиточного минимума (2920 грн).

Напомним, ранее Телеграф писал, что усыновители могут получить 11 186 гривен на ребенка.