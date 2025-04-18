Может ли мать с зарплатой в 12 тысяч ожидать соцпомощи, если воспитывает одного ребенка до 6, 18 или 23 лет

Одинокая мама, которая тянет одного ребенка и имеет доход в 12 тысяч, не сможет получить помощь

Одиноким матерям в Украине в 2025 году продолжают выплачивать социальную помощь. Ее сумма рассчитывается индивидуально, но, в основном, зависит от возраста ребенка, количества несовершеннолетних в семье, дохода женщины и прожиточного минимума.

"Телеграф" решил разобраться, какой будет социальная выплата для мамы в 2025 году, которая самостоятельно занимается воспитанием одного ребенка, если ее зарплата в месяц — 12 тысяч гривен. Чтобы вычислить ее, мы использовали специальный калькулятор на сайте "Пяточек".

Согласно данным, для женщины, которая в текущем году воспитывает ребенка дошкольного возраста, то есть до 6 лет, и имеет доход за полгода в 72 тысячи гривен, предусмотрена соцвыплата в 0 гривен.

Такие же правила действуют в условиях, когда у женщины есть ребенок от 6 до 18 лет.

Социальную выплату может не ожидать и мать, которая имеет доход в 72 тысячи гривен за 6 месяцев и у нее на плечах студент от 18 до 23 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему мать, воспитывающая троих детей, может не получить социальную помощь от государства.