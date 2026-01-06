В Украине подорожает популярный фрукт. В чем причина и когда ждать новых цен

На стоимость влияют дополнительные расходы во время отключений

В настоящее время цена на яблоки на рынке более или менее стабильна, однако уже весной это изменится. Ожидается значительное удорожание, на которое будет влиять немало факторов.

Об этом Павел Булгаков, международный эксперт по хранению плодоовощной продукции, рассказал "Телеграфу" в материале "Популярный фрукт может подорожать: прогноз цены от эксперта".

Что нужно знать:

Уже весной цены на яблоки могут вырасти в два раза

На подорожание влияет не только логистика, но и отключение света

На фермах яблоки хранят на складах с холодильным оборудованием

Булгаков говорит, что сейчас цена яблок зависит не только от логистики и затрат на транспортировку. Ведь в условиях постоянных отключений выросли затраты на использование генераторов.

Многие считают, что на складах в зимний период яблоки хранят без дополнительного оборудования, но это не так. Ведь фермерские хранилища оборудованы специальной техникой, контролирующей температуру. Это нужно, чтобы яблоки хранились как можно дольше без потери качества.

Цена на яблоки в январе 2026 года. Фото: инфографика "Телеграфа"

Поэтому, по словам эксперта, в условиях отключений света фермеры получают дополнительные затраты, влияющие на себестоимость. По подсчетам электроэнергия составляет 15-20% стоимости при долгосрочном хранении. Если считать только прямые расходы на топливо, подорожание составит около 10%. Но с учетом амортизации оборудования цены могут вырасти на 20–25%.

Добавим, что эксперты прогнозируют ощутимое подорожание яблок уже весной, поэтому советуют сейчас делать запасы. Но и здесь есть важные нюансы, чтобы потраченные средства не превратились в гнилые фрукты в мусорнике.

