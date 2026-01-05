Нужно делать запасы? На сколько популярный фрукт может подорожать до весны

Причиной роста цен на этот продукт являются отключения света

Главным фактором подорожания продуктов питания, в том числе фруктов, являются ежедневные отключения электроэнергии. Из-за них фермерам приходится тратиться на генераторы и топливо.

Что нужно знать:

Продукты дорожают из-за отключений электроэнергии

Фермеры используют дорогие генераторы и топливо

Цены на яблоки могут вырасти на 20–25 процентов

Механизм ценообразования в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" объяснил международный эксперт по хранению плодоовощной продукции Павел Булгаков.

Подробнее читайте в материале: "Популярный фрукт может подорожать: прогноз цены от эксперта"

По его словам, сейчас на рынке работают профессиональные склады с холодильным оборудованием, где расходы гораздо выше, чем в обычных помещениях.

Главный фактор подорожания – ежедневные блэкауты. Для поддержания требуемой температуры в хранилищах фермерам приходится использовать генераторы. А это стоит дорого, констатирует Булгаков.

По подсчетам эксперта, электроэнергия составляет 15-20% стоимости при долгосрочном хранении яблок. Если считать только прямые расходы на топливо, подорожание составит около 10%. Но с учетом амортизации оборудования цены могут вырасти на 20-25%.

