Увеличатся ли цены на товары и услуги из-за увеличения налогов: эксперты объяснили

Увеличение НДС может вывести в тень тысячи ФЛП в Украине

Внесение изменений в Налоговый кодекс, согласно которому с 1 января 2027 года физические лица-предприниматели (ФЛП) автоматически становятся плательщиками 20% налога на добавленную стоимость (НДС), если их годовой оборот будет превышать один миллион гривен, вызвали много дискуссий в Украине. Основой для беспокойства является повышение стоимости товаров и услуг.

Несмотря на опасения, налоговые изменения не обусловят быстрого и значительного увеличения цен. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE-Украина Олег Гетман.

На первый взгляд введение 20% НДС обязательно приведет к подорожанию сферы услуг, но это не совсем так. Бизнес найдет возможность "смягчить" последствия.

"Это маленькие лавочки, маленькие кафешки, сфера услуг – парикмахерские, салоны красоты, кофейни. Это и малый и микробизнес, оборот которого достигает сейчас 4-5 миллионов. Если вдруг будет установлен миллион, весь микробизнес резко перестанет набирать этот миллион. Все обороты будут в пределах 900, 950, 980 тысяч", – объяснил Гетман.

Он рассказал, как это будет работать. И привел несколько примеров.

"В наших условиях, с нашей все еще коррумпированной налоговой, просто не кажется большинство фискальных чеков тем, кто работает в розницу, и у всех обороты станут 900 тысяч. Те, кто работает за безналичность, типа там инновационных отраслей, дизайнеры, айтишники, и, например, они набирают 3 миллиона – это делается тоже очень легко: открывается второй ФЛП на маму, третий ФЛП на брата, и вместо одного ФЛП на 3 миллиона будут три по 980 тысяч", — отметил эксперт.

Он заверил, что продукты питания, услуги парикмахерских, кафе и других заведений не подорожают. Этому помешают правила рынка.

"Конкуренция безумная и ФЛП все очень изобретательны. Поэтому просто ни одна из целей Минфина не будет достигнута, а скорее будет наоборот. Меньше сборов в бюджет вместо ожидаемых Минфином; больше дробления и больше схем. То есть, все цели Минфина будут достигнуты с точностью вплоть до наоборот", — подчеркнул Гетман.

Олег Гетман. Фото Facebook

Повышение цен все же неизбежно?

В то же время, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин, в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" пояснил, что бизнесы в сфере услуг окажутся в худшем положении. Они будут вынуждены повысить цены.

"Если я занимаюсь торговлей, я где-то официально покупаю товар, официально продаю, то у меня есть налоговый кредит и у меня есть возможность получить возмещение из бюджета и так далее. А если бизнес в сфере услуг — у них нет расходов, имеющих НДС, поэтому у них чисто вырастет налоговая нагрузка, которую они вложат в стоимость продукции для своих клиентов", — отметил Амелин.

По его словам, это будет касаться сферы интеллектуальных услуг. От этого пострадают несколько категорий бизнесменов.

"Это у нас айтишники, юристы, архитекторы, консультанты. Им придется повысить на эти 20% стоимость услуг. Это будет уменьшать количество клиентов и в целом возможности зарабатывать так, как раньше. Это значит, что будут падать объемы продаж", — отметил эксперт.

Анатолий Амелин. Фото uifuture.org

Уйдет ли бизнес в тень?

В эксклюзивном комментарии "Телеграфа" частный предприниматель из Киева заявил, что с идеей переложить налоговое бремя на плечи покупателей/клиентов не совсем согласен. Он убежден, что многим ФЛП придется "уйти в тень", в частности, брать оплату за товары/услуги "черными наличными" и "дробить бизнес" при любой возможности.

"Повысить цены это, конечно, хорошая идея, но вопрос на сколько? У людей так мало денег, из-за чего количество заказов в последнее время упало", — отметил собеседник издания.

