От 17 грн за пачку: где купить бакалею почти вполовину дешевле

Желтые ценники "висят" на рисе, гречке, пшене и овсяных хлопьях

Украинские магазины продолжают радовать покупателей приятными скидками на продукты. В сети "Сильпо" сейчас можно приобрести акционные крупы и бакалею, среди которых рис, гречка, пшено и овсяные хлопья.

Акции на эти товары будут действовать до 5–7 января 2026 года. Подробнее о том, на каких именно товарах можно сэкономить, сообщает "Телеграф".

Например, рис от торговой марки "Премия" Камолино 1 кг сейчас стоит 64,99 гривны вместо 129 гривен, что на 48% дешевле. Овсяные хлопья "Сытый двор" резаные 400 грамм продают по 16,99 гривны вместо 26,79 гривны, экономия составляет 37%. Скидки на эти два товара будут действовать до 7 января.

Что купить со скидкой в "Сильпо". Фото: коллаж "Телеграфа"

В то же время гречневая крупа от ТМ "Ситый двор" ядрица 1 килограмм сейчас стоит 38,99 гривны вместо 59,49 гривны. Пшено "Ситый двор" шлифованное 1 килограмм продают за 27,99 гривны вместо 49,59 гривны, то есть дешевле на 44%. Скидки на эти продукты будут действовать до 7 января.

Что купить из бакалеи и сэкономить | Фото: коллаж "Телеграфа"

Такие акции позволяют украинцам сэкономить семейный бюджет и закупиться продуктами на несколько недель вперед. Количество товара по акционным ценам ограничено, поэтому покупателям советуют поторопиться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где купить красную рыбу и креветки с большими скидками.