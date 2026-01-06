В Україні здорожчає популярний фрукт. В чому причина і коли чекати нових цін

На вартість впливають додаткові витрати під час відключень

Наразі ціна на яблука на ринку більш-менш стабільна, однак вже навесні це зміниться. Очікується значне подорожчання, на яке впливатиме чимало факторів.

Про це Павло Булгаков, міжнародний експерт зі зберігання плодоовочевої продукції, розповів "Телеграфу" у матеріалі "Популярний фрукт може подорожчати: прогноз ціни від експерта".

Що треба знати:

Вже навесні ціни на яблука можуть зрости у двічі

На здорожчання впливає не тільки логістика, а й відключення світла

На фермах яблука зберігають на складах з холодильним обладнанням

Булгаков каже, що наразі ціна яблук залежить не тільки від логістики та витрат на транспортування. Адже в умовах постійних відключень зросли витрати на використання генераторів.

Чимало людей вважають, що на складах в зимовий період яблука зберігають без додаткового обладнання, але це не так. Адже фермерські сховища обладнані спеціальною технікою, яка контролює температуру. Це потрібно, щоб яблука зберігались якомога довше без втрати якості.

Ціна на яблука у січні 2026. Фото: інфографіка "Телеграфу"

Тому, за словами експерта, в умовах відключень світла фермери отримують додаткові витрати, які впливають на собівартість. За підрахунками, електроенергія становить 15-20% вартості при довгостроковому зберіганні. Якщо рахувати лише прямі витрати на паливо, подорожчання складе близько 10%. Але з урахуванням амортизації обладнання ціни можуть зрости на 20-25%.

Додамо, що експерти прогнозують відчутне подорожчання яблук вже навесні, тому радять зараз робити запаси. Але і тут є важливі нюанси, щоб витрачені кошти не перетворились на гнилі фрукти у смітнику.

